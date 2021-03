Burgermanía sin chedar: 10 hamburguesas para probar en un evento que celebra lo original

La consigna para esta edición: sin queso cheddar. Estas son las propuestas más novedosas y tentadoras.

Del 6 al 8 de abril se llevará a cabo Burgermanía, el evento hamburguesero más grande de Latinoamérica . Esta vez, en su cuarta edición (Anti Cheddar Edition), participan 40 locales con una hamburguesa preparada especialmente para la ocasión. ¿La consigna? No podrán usar cheddar, el queso más popular, pero sí cualquier otro. Leandro Volpe (@Burgerfacts), autor del libro “101 hamburguesas que tenés que probar antes de morir” y reconocido bloggero que destaca las mejores burgers de Buenos Aires, fue quien seleccionó los lugares que participarán del evento y desafió a los mismos a crear una hamburguesa exclusiva, por fuera de sus menús habituales, y que sólo podrán probar quienes adquieran sus combos de manera anticipada y con descuento ($400, incluye hamburguesa, papas y bebida) en www.burgermaniafest.com. Acá un listado de las paradas obligatorias en un recorrido que despierta el paladar.

4 QUESOS

En Arredondo, la hamburguesa 4 Quesos y combina un doble medallón (120g c/uno) de carne de bife de chorizo, asado y ojo de bife con queso brie, queso fontina, queso azul y queso Emmenthal.

Arredondo se encuentra implantado en una vieja casona del barrio de Belgrano que brinda una atmósfera relajada en un ambiente canchero y distendido. Se sirven cócteles, cerveza tirada, diferentes vinos que acompañan su reconocida propuesta de hamburguesas. Para Burgermanía realizaron una que llamaron 4 Quesos y combina un doble medallón (120g c/uno) de carne de bife de chorizo, asado y ojo de bife con queso brie, queso fontina, queso azul y queso Emmenthal. “Son cuatro quesos, pero de los de verdad. Es una hamburguesa que gusta acá, en Francia o dónde estés. El resultado es súper equilibrado, pero muy muy gustoso. Explota de sabor tras cada bocado”, cuenta Tomás Gonzales, dueño y creador de Arredondo.

Dirección: Virrey Arredondo 2562, Belgrano

CON PASTRAMI

La hamburguesa de Burgertify se llama Drácula: lleva pastrami, queso Emmenthal, cebolla grillada y mayonesa de mostaza antigua en pan de papa.

Burgertify es un local con temática gamer y fue una de las hamburgueserías que dio que hablar con su apertura, un pequeño local de solo 30 asientos que logró tal sensación que hoy en día ya cuenta con tres espacios en su haber. Se destaca por tener todos insumos caseros, pan carne y papas. “El blend de carne es uno de los mejores de la ciudad, al igual que su panceta” comenta Leandro Volpe. La hamburguesa que realizaron para el evento se llama Drácula y cuenta con 240 gramos de carne, pastrami a la plancha, queso Emmenthal, cebolla grillada y mayonesa de mostaza antigua en pan de papa.

Dirección: La Pampa 2513, Belgrano y Costa Rica 5827, Palermo Hollywood

SALSA SECRETA Y PAN DE PRETZEL

The Emmy Burger lleva dos medallones de carne, queso Emmenthal, cebolla caramelizada, salsa secreta y pan de pretzel.

Ubicada en Zona Oeste, más precisamente en Ituzaingó, Beer Co es considerada una de las hamburgueserías que hay que visitar. “Un medallón de carne riquísimo que se desarma en tu boca es lo que marca la diferencia. No se puede explicar con palabras, es algo que tenés que probar para darte cuenta lo bueno que es. Vale mucho la pena el viaje”, recomienda Leandro Volpe. Su hamburguesa para Burgermanía lleva el nombre de The Emmy Burger y se compone de dos medallones de carne (240gr), cuádruple queso Emmenthal, cebolla caramelizada, salsa secreta y pan de pretzel.

Dirección: Arcos 2130, Belgrano y Atacama 1610, Ituzaingó

ESTILO CUBANO

Frita Cubana lleva doble medallón de carne de vaca con carne de cerdo, queso Emmenthal, cebolla salteada con aderezo cubano, lechuga capuchina y papas paille.

De la mano del reconocido chef Máximo Togni, Dogg logró posicionarse como una de las mejores hamburgueserías de la ciudad. Comenzó como una panchería que luego incorporó hamburguesas que fueron un hit y son el producto estrella de hoy en día. “Es una de las pocas hamburgueserías que cocina a la parrilla, lo que le da un sabor único y a su vez el blend no es tan grasoso, por lo que no cae pesada. Un dato clave es el pan: no solo lo hacen todos los días sino que lo hornean varias veces durante el servicio, para que esté lo más fresco posible” cuenta Volpe. La hamburguesa para el evento de Burgermanía se llama Frita Cubana y lleva doble medallón de carne de vaca con carne de cerdo y especias (240g), queso emmenthal, cebolla salteada con aderezo cubano (kétchup, salsa inglesa y vinagre), lechuga capuchina y papas paille.

Dirección: Blanco Encalada 1665, Belgrano, Gorriti 5751, Palermo y Av. Del Libertador 105, Vicente López

PROVOLETA Y BACON

La propuesta de Kevin Bacon doble medallón de carne, provoleta, bacon, salsa criolla, alioli y pan símil brioche.

Con dos sedes, una en Don Torcuato y otra en Palermo, la hamburguesería Kevin Bacon se destaca por ofrecer una propuesta bien norteamericana, haciendo énfasis en la materia prima, ante todo y en su calidad de panes y carnes. “Para no utilizar el cheddar se me ocurrió usar un queso muy popular en Argentina como la provoleta, unirlo con bacon y con una criolla, y en un mix muy simple pero sabroso armar una hamburguesa”, comenta Patricio Lescovich, propietario y creador de Kevin Bacon. Para este evento realizaron una hamburguesa que combina doble medallón de carne, provoleta, bacon bits, salsa criolla, alioli y pan símil brioche.

Dirección: Gorriti 4788, Palermo y Av. Ángel T. de Alvear 841, Don Torcuato

WHITE JACK

White Jack: doble medallón de carne, queso White Jack, jowl bacon, lechuga y aderezo de cilantro y lima

Según Volpe Fat Broder es la “figurita difícil, nos costó un montón, pero estamos orgullosos de poder tenerlos en el evento. Fat Broder es un poco el salmón de las hamburgueserías, siempre nadando contra la corriente y haciendo su propio camino”. Este pequeño local con cocina a la vista es uno de los tops 10 que hay que conocer para saber lo que es una buena hamburguesa de verdad. Son pioneros a la hora de realizar hamburguesas novedosas y de combinaciones que no están de moda, sus salsas caseras fueron tan ovacionadas que hoy en día las tienen a la venta. Para Burgermanía crearon la White Jack, una hamburguesa con doble medallón de carne, queso White Jack, jowl bacon, lechuga y aderezo de cilantro y lima.

Dirección: Charcas 3787, Palermo

CASERA Y CROCANTE

Provo Crispy combina un doble medallón de carne con provoleta, cebolla crispy, barbacoa pineapple y pan con parmesano.

Con locales en Recoleta, Caballito y Belgrano, el Club de la Birra propone un espacio ideal para juntarse con amigos a comer buenas hamburguesas acompañadas de variedades de cerveza, buena música y ambiente. Acá todo es casero, el pan, la carne y las papas y según Leandro Volpe “Hay mucho trabajo detrás para entregar un gran producto. La Oklahoma de la edición 2019 está entre las mejores hamburguesas de la historia del evento”. Para Burgermanía de este año crearon la hamburguesa Provo Crispy que combina un doble medallón de carne smash con provoleta, cebolla crispy, barbacoa pineapple y pan con parmesano.

Dirección: Roberto Ortiz 1871, Recoleta y Av. Pedro Goyena 60, Caballito

BIEN ARGENTA Y DE VACÍO

La Argenta se sirve acompañada con unas cebollas caramelizada que le dan el justo dulzor.

Lagerhaus es una de las cervecerías más concurrida de la zona de Devoto. Incorporó una parrilla recientemente de la mano de la cocinera Natu Lalo. Desde allí salen suculentas hamburguesas consideraras por muchos las más ricas de CABA. Para Burgermanía prepararon una Argenta Burger, una hamburguesa con doble medallón de carne de vacío a la parrilla, provoleta y cebolla caramelizada en pan brioche”. La ArgentaBurger by Natu Lalo nace de los sabores de toda parrilla. Un blend de vacío combinando con el sabor de una auténtica provoleta ahumada. Acompañada con unas cebollas caramelizada que le dan el justo dulzor para unificar estos tres sabores bien argentinos, que se abrazan en un pan tipo brioche de Franco Kalifon”, comentan desde Lagerhaus.

Dirección: Av. Francisco Beiró 3834, Devoto

CON QUESO MORBIER

La propuesta de Saint Burger lleva medallón de carne, queso morbier, bacon y hongos.

Una de las pocas hamburgueserías ubicadas en el centro porteño que abre de noche y ofrece una amplia propuesta de hamburguesas realizadas con medallones de 200gr de bife de chorizo en su blend. Además, las papas fritas que acompañan también son ovacionadas por estar realizadas de papa natural, cortadas a mano y con triple cocción. “Para mí, esta hamburguesería es sin dudas uno de los secretos mejores guardados del Centro porteño, con un producto excelente, que al estar sobre Avenida de Mayo ya es uno de los favoritos del mundillo de las oficinas de la zona, ya sea para almorzar o para pegar un buen after office”, comenta el experto en hamburguesas @burgerfacts. Saint Burger va a realizar una burger llamada Morbier que tendrá un medallón de carne de 180gr, con queso morbier, bacon y hongos. “La panceta crocante contrasta bien con la suavidad del queso, y la completa unos champiñones al vino blanco”, agrega Gonzalo Louro, dueño del local.

Dirección: Av. de Mayo 852, Microcentro

CLÁSICA Y CON TEXTURA

En Williamsburg: doble medallón de carne de asado, queso, panceta, aros de cebolla crocantes con panko y pan de papa.

Con cuatro años de vida y cinco locales, Williamsburg puede ser considerada la más canchera y lookeada de las hamburgueserías. Con una estética muy cuidada y un mobiliario que se destaca por su comodidad logró ubicarse entre las más codiciadas de la ciudad. El mismo @burgerfacts realizó una hamburguesa especial para ellos que llamó Perfect Burger y que probaron más de diez mil personas.

Para esta edición anti cheddar prepararon una hamburguesa que llamaron Willymanía con doble medallón de carne de asado, queso fundido, panceta laqueada, aros de cebolla crocantes con panko y pan de papa. Denise Querol, chef de Williamsburg cuenta que decidieron hacer esta hamburguesa “porque pensamos que los clásicos siempre están bien, esta vez elegimos una hamburguesa clásica en sabor, pero con mucha textura. El pan que usamos para este lanzamiento es nuestro pan de papa en 120 gr cubierto con sésamo tostado”.

Dirección: Armenia 1532, Palermo

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información