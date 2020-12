Matías Bonanno, campeón con KRÜ Esports a los 18 años Crédito: KRÜ Esports

Minuto 90. Partido de vuelta. Serie apretada con un 3-2. Tensión acumulada. El centro de Federico Valverde cae al área desde la izquierda, pero Kylian Mbappé no puede conectar el envió y Edwin Van der Sar se lanza de lleno para atenazar una pelota repleta de sueños, deseos y emociones. La reacción de Matías Bonanno es tan genuina como espontánea: festeja con su puño derecho, se toma la cabeza, suelta el joystick, se agarra de la silla para sentir que no está soñando mientras mira la pantalla y se levanta para hacer el saque de arco más largo del mundo antes de abrazarse con un amigo que lo recibió en Buenos Aires para jugar, lejos de su Rosario natal. Misión cumplida: venció al brasilero Paulo Neto, jugador de Atlanta United, en la serie final de la Qualy 1 de Sudamérica de las Global Series de FIFA 21 y se convirtió en el primer campeón de KRÜ Esports.

"Ya estaba festejando, no había terminado todavía el partido y mi amigo me decía que sacara la pelota para afuera. Fue un alivio y no caigo todavía de que salí campeón. Sabía que podía porque estaba entrenando muy bien, jugaba contra los mejores y me daba, por eso es una alegría muy grande", le cuenta Bonanno a LA NACION en una charla después de su consagración, que le otorgó un premio de 10 mil dólares y 800 Pro Points que lo dejan posicionado entre los mejores del mundo en el FIFA Global Series Ranking y como el mejor jugador del continente en Playstation 4.

El 2020 es un año muy especial para Bonanno, una de las grandes promesas de la Argentina en el mundo de los Esports. Antes de dar el gran salto, fue campeón de la eLiga Profesional y de la eCopa Argentina AFA con Argentinos Juniors para afianzarse como el jugador más destacado del ámbito local y también se lució con San Lorenzo en la Copa IESA Argentina en la modalidad 11v11 Clubes Pro. Pero en octubre todo cambió: recibió el llamado de Sergio Agüero y la oferta para sumarse a KRÜ Esports fue irresistible.

"Estoy muy feliz de que me haya llamado el equipo del Kun, no me lo esperaba. Estaba viendo otras ofertas y llegó y no lo dudé ni un segundo. Aparte con la cantidad de gente que sumaba, iba a tener muchas oportunidades. Hablé con él cuando me ofreció venir. Me contactó un miembro del equipo primero y después me llamó. También me saludó para mi cumpleaños y me llamó para felicitarme. Es una sensación rara. Uno nunca lo esperaba. Es más, cuando recién terminaba de ganar, también me llamó en el medio del stream", repasa el jugador rosarino, entrenado por Fernando "Bolt0k" Calvo.

Agüero, por su parte, también dejó un mensaje de felicidad por la primera gran victoria de su equipo: "Fue muy emocionante seguir la final de Matías. Estaba tan nervioso como él. Jugó muy bien y estoy orgulloso de que haya representado de la mejor manera al equipo. Lo felicito a él y a todo el staff deportivo de KRÜ que hizo un gran trabajo este fin de semana".

Hoy, el trabajo del equipo del Kun empieza a dar sus frutos. A fines de noviembre, en un torneo clasificatorio con 276 jugadores verificados y después de ocho eliminatorias, Matías alcanzó el Top 4 en el bracket de los ganadores para acceder a la instancias finales de la primera etapa clasificatoria de las Global Series de FIFA 21, las competiciones mundiales que se dividen por región y reúnen a jugadores de todos los rincones del mundo. En estas instancias, los jugadores buscan puntos para ubicarse entre los mejores y entrar a las Eliminatorias Regionales para conseguir un lugar en la gran final de la FIFA eWorld Cup.

Tras quedar entre los cuatro mejores, accedió a la instancia final de la Qualy 1 de Sudamérica. Y enfrente tenía tres rivales de Brasil, país en el que se ubican los servidores del videojuego y que suele tener una ventaja con respecto al resto. Pero nada fue un impedimento. En la primera serie derrotó a Nathan Ribeiro (SPQR eSports) con un global de 6-5. Y luego, en la definición, cayó 5-2 en la primera serie frente a Neto, quien provenía del bracket de los perdedores, y todo derivó en una última serie final. Allí, el jugador de KRÜ se impuso por 3-2 para ser campeón.

"Estoy muy contento. No esperaba clasificar primero y después ganar la primera qualy. Es inesperado, pero estoy muy orgulloso. En el torneo clasificatorio me noté tranquilo y después en las finales los primeros partidos estuve un poco nervioso. La primera serie jugué bastante mal y gané ahí nomas, pero en la final fui mejorando", explica Bonanno. "Este sábado ya tenemos la segunda clasificatoria y esperamos poder repetir el título. Es muy bueno todo lo que está pasando. En la cuarentena en la Argentina se le metió muchísimo al mundo de los Esports y creció mucho. No esperábamos a principios de año este furor, no había tanto movimiento. Y esto no tiene límite por ahora. Hay un crecimiento que se va a sostener a largo plazo y esperemos que se produzca también en la región".

Ahora, Matías tendrá el próximo fin de semana una nueva oportunidad: entre el 12 y el 13 de diciembre comenzará la Qualy 2 de Sudamérica, que también tendrá a Valentín Mazzaluppo en Xbox representando a KRÜ. Además, se disputará la Qualy 1 de Norteamérica donde hará su debut oficial el brasilero Gustavo Nascimento, otra de las grandes promesas del equipo del Kun que, a menos de dos meses de su aparición, ya empieza a festejar.

