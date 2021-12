El picante cruce entre Closs y Ruggeri por la continuidad de Gallardo: “Siempre desautorizás al otro”

La noticia de la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo en River Plate sorprendió este miércoles feriado, que se suponía más tranquilo desde el punto de vista informativo. Con el decisivo partido entre Boca y Talleres en el horizonte, los programas deportivos de la televisión tenían pensado poner el foco en ese encuentro. Sin embargo, el DT “Millonario” tenía otros planes. Como era de esperar, además, la caliente novedad generó en los periodistas diversas miradas a la hora de hurgar en los motivos que lo llevaron a anunciar la novedad sin previo aviso.

El picante cruce entre Closs y Oscar Ruggeri por Gallardo

En el pase entre F12 y F90 (ESPN), los diferentes puntos de vista colisionaron y se vieron materializados en Oscar Ruggeri y Mariano Closs. “¿Vos estás diciendo que Gallardo pensó: ‘Hoy juega Boca, digo que me quedo’?”, le preguntó el conductor Sebastián Vignolo al “Cabezón” tras sugerir eso con comentarios al pasar. “Sí, claro” respondió sin filtro el exjugador. Y argumentó: “¿Para qué lo hizo hoy si mañana tiene la gran fiesta para decirlo?”.

Por su parte, Closs opinó que el “Muñeco” no pensó en Boca para comunicar su decisión. Y argumentó: “Hoy gana Boca y lo dice mañana. Los periodistas estaríamos hablando de que Gallardo se queda y no que Boca salió campeón. ¿Qué va a estar tapando si es la previa de un partido? ¿Qué cambia una previa de partido? No cambia nada”.

Luego, el narrador amplió su reflexión al ámbito nacional. “Este es un problema del argentino, no nuestro. Siempre es el mundo del mal pensado, nunca podemos pensar bien. Si uno hace algo, es para joder al otro. ¿Por qué no piensa uno que el tipo lo dice porque piensa en él, en la gente de River? ¿Por qué tenemos que tener en mente que lo quiere cag... a Boca con esta información? Así estamos”.

En un tono enérgico, Ruggeri le respondió al relator y pidió no llevar la discusión a otro plano. “Así estamos, ¿y querés arreglar con esto todo lo que nos pasa, porque Gallardo habló hoy y no habla mañana? Y si habla hoy y esta noche Boca no pasa, ¿sabés qué decís mañana? ‘Mirá Gallardo, que guacho, hoy les habló al mediodía antes de la final’”. A su vez, el periodista replicó: “¿Por qué hay que pensar como vos siempre? No permitís que se piense lo que piensa el otro. Siempre desautorizás lo que piensa el otro. Yo voy a decir mañana lo que tenga ganas de decir, no lo que vos pensás”.

Incómodo, Oscar contestó: “¿Qué tiene que ver? Yo digo lo que quiero yo. ¿Yo no te puedo decir lo que me parece que vas a decir mañana? Por ahí, decís una cosa totalmente distinta a la que digo yo. Cada uno es libre. No es que uno porque te dice tal cosa vos haces eso. Es un clásico”, concluyó sobre la rivalidad entre Boca y River.