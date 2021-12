Oscar Ruggeri recordó el día que hizo debutar al Kun Agüero en Primera: “Tirales un caño”

El exjugador Oscar Ruggeri recordó este miércoles cómo fue el proceso por el cual Sergio “Kun” Agüero, que este miércoles anunció su retiro del fútbol como profesional, fue promocionado a Primera División y finalmente jugó su primer partido como profesional. En su rol de panelista de F90 (ESPN), el “Cabezón” reveló quién le avisó de la existencia del delantero que en aquel momento era un adolescente que jugaba en las inferiores del club.

“Hay un periodista, (Eduardo ‘Motoneta) González, que me hace una entrevista cuando llego. Me lleva al programa de él y me dijo: ‘Cuando tengas tiempo, andá a ver un chico en la octava’. Yo iba a ver las inferiores, me gustaba. Después, vienen dirigentes y me dicen lo mismo: ‘Tenemos una joya abajo que va a jugar en Primera’. El fin de semana me voy a verlo: la agarraba, los gambeteaba a todos y hacía el gol. A los ‘pibitos’ de la edad de él, les pegaba un baile... no sé cómo se la iban a sacar. Lo lleve a entrenar con nosotros y empezó”, narró Ruggeri.

De ese momento, en los entrenamientos con los jugadores de Primera, ya le sorprendía su potencia y su contextura física: “No eran piernitas chiquitas. Ya era macizo. Había unos animales y no lo podían tumbar. La agarraba y los encaraba”. En tanto, afirmó que ya en ese entonces dejaba ver su extrovertida personalidad: “De chico, pintaba gracioso con el grupo. Era cómico”.

Oscar Ruggeri le habla al oído a un adolescente Agüero Twitter

Luego, el exdefensor explicó cómo fue el día del debut del Kun, el 5 de julio de 2003, ante San Lorenzo: “Lo lleve un día y le digo: ‘Te voy a concentrar’. Imaginate cuando le dije. En una me pareció que era para ponerlo. Dije: ‘Lo voy a poner, si ya está, ¿para qué lo traigo al banco?’. A ver qué pasaba en un partido con gente, con las dos hinchadas. Le dije: ‘Vení, vas a entrar’. ‘Todo lo que te vi hacer en tu división, quiero que lo hagas ahora. No me importa tácticamente hagas nada porque estás nervioso. Si le tenés que tirar caño, tirales caño a los grandes. Divertite, pasala bien. No sufras, que vas a estar bien porque te van a proteger lo grandes, y te voy a proteger yo’. No le hice táctico”. A su vez, reveló el diálogo que tuvo con Agüero pospartido: “Lo fui a felicitar. Le dije que ahora empezaba una cosa nueva en su vida, que había que estar tranquilo”.

Por otro lado, dijo que dejó en manos de los futbolistas más experimentados del plantel su integración al grupo: “Yo dejo que los grandes lo ubiquen. Los grandes te lo ubican enseguida. Si al pibe lo ven humilde y bien, lo van llevando. Si lo ven que se hace el canchero, ¿sabés cómo lo echan? Come en la cocina solo. Pero lo agarraron, lo metieron en una mesa. Yo en eso no me metía porque quería que ellos lo incorporen”.

Oscar Ruggeri recordó cuando hizo debutar al Kun Agüero

Por último, reveló una anécdota reciente que explica el vínculo que actualmente lo une a Sergio: “Un día, voy a comer a la costanera. Se sienta en una mesa por allá y no me ve. Pero de pronto, se ve que le dicen y se me viene a la mesa. Esas son las cosas mas lindas que te pasan. Mirá que el pibe es groso. Yo digo: (Diego) Maradona, (Lionel) Messi, (Mario) Kempes. Y después, vienen los escalones de los cracks. Este es así. Toda la gente que estaba con él me vino a saludar, me dio la mano”, destacó Ruggeri, el día del retiro de aquel chiquito que, alguna vez, lo hizo debutar en Primera.