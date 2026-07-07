“Estamos re locos”: Otamendi mostró la fiesta en el vestuario de la Argentina desde adentro

El triunfo agónico de Argentina sobre Egipto en los 8avos de final del Mundial no solo desató los festejos en las calles de Buenos Aires, sino que los propios protagonistas de la hazaña celebraron eufóricamente en los vestuarios del estadio en Atlanta. Como es costumbre, el encargado de mostrar todos los detalles fue Nicolas Otamendi en su cuenta de Instagram. “Estamos re locos”, gritó el subcapitán mientras sus compañeros saltaban y coreaban canciones de la selección.

Se desató la locura en el vestuario argentino (Foto: @nicolasotamendi30)

La ardua victoria argentina sobre la selección egipcia luego de perder 2 a 0 hasta el minuto 80, dejó mucha tela para cortar. Los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández quedarán en la historia por ser una de las remontadas más épicas de la historia de los Mundiales.

Ante el tamaño de la hazaña, así de grande y alocado fue el festejo de los jugadores en el vestuario. Luego de celebrar y emocionarse en el campo de juego con los miles de hinchas en las gradas, los dirigidos por Lionel Scaloni continuaron con la celebración puertas para adentro. Agitando las camisetas y coreando canciones de Argentina, Messi y compañía se divirtieron después de pasar tanta tensión.

El emotivo mensaje de Otamendi para Messi

Luego, Otamendi le dedicó un tierno posteo a Messi en sus redes sociales. “Sos nuestra bandera enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz”, escribió el defensor central junto con una foto abrazando al capitán en el final del partido.

Licha compartió una foto de los referentes del plantel

Lisandro Martínez, una de las figuras del equipo, también compartió en sus redes una foto íntima de los referentes en el festejo. Se pudo ver al defensor junto a Otamendi, Romero, Messi, Molina, Lo Celso, De Paul y Paredes sonrientes posando para las cámaras. “Qué grupo, qué familia. Hasta el final siempre. Vamos argentina carajo”, escribió el futbolista del Manchester United.

Rulli y Martínez festejaron en las redes sociales

Gerónimo Rulli festejó junto a Dibu Martínez y se mostraron eufóricos por el triunfo. “Vamos hermano, un partido más cerca”, manifestó el arquero suplente en la imagen junto al titular.

El número 23 se emocionó hasta las lágrimas en los festejos en la cancha tras la agónica victoria. Dibu compartió una tierna foto en sus historias de Instagram, donde se lo ve llorando abrazado al Flaco López y a Facundo Medina, mientras sus compañeros rebozaban de alegría por la hazaña deportiva.

La emoción de Dibu tras la agónica victoria

Fiel a su estilo, Dibu no pudo con su genio y bromeó sobre la difícil situación que vivió la selección dirigida por Lionel Scaloni en el partido de 8avos de final. “La última foto es lo que pasamos todos no? Esto es Argentina”, escribió en un posteo con una imagen de una persona tomándose la presión arterial.

El chiste de Dibu Martínez en las redes sociales

Ya consumado el triunfo ante el equipo de Mo Salah, la Scaloneta deberá afrontar unos días de descanso y de preparación para el partido de 4tos de final, que promete ser tan duro como los encuentros con Cabo Verde y Egipto. Con Messi como figura y un grupo de jugadores que buscarán la victoria hasta el final, la selección argentina se alista para seguir haciendo historia en la competición más convocante del planeta.