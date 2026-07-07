Videos: las calles de Buenos Aires festejan el triunfo épico de la Argentina

La clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta popular en todo el país. Tras el sufrido triunfo por 3-2 ante Egipto, miles de hinchas salieron a las calles para celebrar una nueva alegría albiceleste. En el centro de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otras grandes ciudades, las bocinas, los cantos y muchas locuras acompañaron una tarde cargada de emoción.

En las calles de Buenos Aires se vivió el partido

La imagen que más se repitió fue la de las banderas argentinas flameando por todos lados. A pesar de ser un martes por la tarde, familias enteras, grupos de amigos y jóvenes vestidos con la camiseta de la Selección coparon avenidas y plazas con enormes banderas celestes y blancas sobre los hombros, en los autos y hasta colgadas de los balcones. La emoción por el triunfo argentino se sentía en el aire de cada barrio.

Miles de personas salen a las calles a festejar

Los centros de las localidades volvieron a convertirse en el epicentro de los festejos, donde los hinchas empezaron a llegar tras el pitido final, que marcó el agónico triunfo de la Scaloneta. Miles de hinchas celebraron el pase de ronda en la Copa del Mundo con una mezcla de alivio y entusiasmo, luego de un partido con un final no apto para cardíacos, que desató los mejores memes.

Con banderas y remeras de Argentina, celebran los hinchas

El triunfo ante Egipto renovó la ilusión mundialista y volvió a mostrar el fuerte vínculo entre la Selección y la gente. Como se vio en videos en las redes sociales, cada gol fue acompañado por abrazos entre desconocidos, lágrimas de emoción y una marea de banderas argentinas que tiñó las calles de celeste y blanco.

Los hinchas argentinos dejan todo por el equipo

Con el equipo ya instalado entre los ocho mejores del torneo, el clima en el país es de esperanza y confianza en que el sueño de volver a conquistar la competición sigue más vivo que nunca.

En muchas localidades del país salen a celebrar el triunfo

Como es costumbre en cada celebración masiva, muchas personas se subieron a camionetas, monumentos y postes de luz para demostrar el fervor que los une a la selección argentina.

En todos los barrios se vive el fervor mundialista

Quedará festejar lo que resta de la semana y preparar las gargantes para el partido del sábado por la noche, que será otro encuentro plagado de nerviosismo y tensión. Por lo pronto, la selección dirigida por Lionel Scaloni tendrá que descansar y reponer las energías para seguir dándole alegría a los argentinos.