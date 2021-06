Fabián Gómez, antes del US Open: “Todavía no bajé los brazos y puedo seguir peleando arriba”

Se hundía en las lagunas del Chaco Golf Club y las plantas de los pies le quedaban ajadas al rasparse con los caracoles del fondo. De aquella imagen, cuando era un humilde caddie de 13 años que rescataba pelotitas por unos pesos, a este golfista profesional de 42 a punto de debutar en el último major que le falta jugar en su carrera. A Fabián Gómez le espera desde este jueves el US Open, que se disputará en el campo de Torrey Pines, en San Diego, California. Una oportunidad única para el chaqueño -ganador de dos títulos del PGA Tour-, en busca de seguir el ritmo de un circuito superexigente.

“Aún estoy en forma y haciendo todo para ganar un torneo. Todavía no bajé los brazos y sigo adelante, practicando fuerte para poder estar ahí arriba. Siento que tengo unos cuantos años para continuar peleando y figurar alto”, se entusiasma Gómez, que hoy saldrá a las 10.56 de nuestro país junto con los locales Chris Baker y J. J. Spaun, desde el hoyo 1, en una primera vuelta que será televisada a partir de las 16 por ESPN 2 y ESPN app.

Gómez jugó un total de cuatro majors, con participaciones comprendidas entre 2015 y 2016, su época de mayor suceso. Será su regreso a las citas de Grand Slam luego de cinco años, pero en ese recorrido por las joyas del calendario tiene sus preferencias: “Me gusta mucho el armado del US Open; junto con el Masters son los dos torneos grandes que más me atraen porque se juegan en Estados Unidos, más allá del PGA Championship. Llegar a este tipo de certámenes no es fácil y el valor que le doy es muy alto. Hay que trabajar mucho para estar acá y lo estoy aprovechando al ciento por ciento”, señala.

Transcurrió tres días de práctica en una cancha que jugó muchas veces en el PGA Tour; la última, en ocasión del Farmers Insurance Open, certamen que se realizó a fines de enero y en donde se vio obligado a abandonar por una molestia en un pie. “A comparación de aquel torneo, me gusta más cómo está el campo ahora porque es más corto –es par 71 en lugar de par 72- y los greens se presentan un poquito rápidos, la pelota rueda bien. Cuando la jugué en enero era más larga y los greens resultaban más complicados, la pelota saltaba mucho, era difícil. Y ahora también veo otros cambios: el par 5 del hoyo 6 está jugando como un par 4 largo de 515 yardas. Además, la salida del par 4 del 15 se atrasó cerca de 30 yardas y llega a las 434. Lo que destaco es el rough alrededor del green, porque está mucho más penalizador que a principios de año”.

La edad es una espada de Damocles para cualquier deportista. Los golfistas no escapan al implacable paso del tiempo, pero Phil Mickelson demostró que se puede ser competitivo al borde de los 51, ya que el mes pasado sorprendió al consagrarse en el PGA Championship, su sexto título grande. “Phil es un jugador distinto y lo que hizo en Kiawah Island fue muy bueno; me incentiva más. Pero no nos olvidemos de Stewart Cink, que tiene 47 años y se llevó dos títulos en esta temporada. Son jugadores que te inspiran y te movilizan para seguir luchando. Estoy convencido de que se puede, solo hay que entrenarse mucho para estar ahí”.

El chaqueño se caracteriza por levantar su nivel de juego cuando se siente contra las cuerdas. Traducido al golf, cuando corre peligro de perder status de su tarjeta en el PGA Tour a falta de buenos resultados. Hace dos semanas cumplió el difícil objetivo de conseguir uno de los seis lugares disponibles entre 78 jugadores en la clasificación para el US Open realizada en Bear’s Club, Florida. Haber llegado a este certamen puede ser la puerta de entrada a nuevos retos, un camino de desafíos para los que la confianza es crucial. “A veces alimentás esa fe en la medida que jugás y pegás bien. Cuando te sucede lo contrario y encima no metés algunos putts, te vas yendo para abajo en lo anímico y te quita seguridad. Pero yo sigo para adelante; además, hace varios años tengo la ayuda de Pablo Pécora en el aspecto psicológico y la asistencia del coach Rick Smith, con quien estuve ajustando cosas del juego antes del torneo”.

Los focos del US Open (12,5 millones de dólares en premios) estarán puestos en Brooks Koepka, Collin Morikawa, Jon Rahm, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau y Rory McIlroy, algunos de los candidatos de una cita que exprime al máximo a los jugadores. Los leaderboards de los US Open suelen simbolizar una denodada lucha por alcanzar al menos el par total de cancha, y más de una vez hubo quejas por la extrema dureza de los campos. Mientras tanto, el único argentino de la competencia intentará asomar cabeza y su primer objetivo, lógicamente, será superar el corte. En la previa, el ex caddie del Chaco Golf Club calibró distancias y comprobó la exigencia del trayecto; la misma rutina de siempre, pero con el sabor especial de sentirse parte de una cita para pocos.

En 2007, Angel Cabrera había dado el gran golpe en el campo de Oakmont, en Pennsylvania, y ahora vive la contracara, entre una extradición por Interpol a la Argentina desde Brasil y una detención por violencia de género, además de una serie de denuncias. El cordobés, también campeón en el Masters 2009, transcurre el momento más oscuro de su vida. “Uno no se olvida que el Pato ganó el US Open, ni tampoco la conquista que significó esa victoria para el golf argentino. Nos representó muy bien golfísticamente en todos esos años. En cuanto a la actualidad, espero que supere su situación pronto para verlo a él bien con su familia”, menciona Gómez respecto del cordobés, con quien compartió numerosas semanas en el PGA Tour y también, cómo no, le sirvió de guía en este deporte.

Firmer, faster and more penalizing.



Players reflect on the challenge that lies ahead at Torrey Pines. pic.twitter.com/3K4sNJhb53 — PGA TOUR (@PGATOUR) June 16, 2021

Si en la época de Cabrera era la Argentina el país latino que aportaba más nombres y títulos en el golf mundial en representación de la región, ahora la presencia se reparte en más naciones, con un fuerte impulso de México. El último impacto lo dio el chileno Mito Pereira, que ganó su tercer campeonato de la temporada en el Korn Ferry y accedió de manera automática al PGA Tour. Además, Luis Fernando Barco se transformó en el primer peruano varón en la historia en clasificarse al US Open. Habrá un récord de 10 latinos, un fenómeno que sigue en alza para satisfacción de este rincón del mundo. “Muchos jugadores vienen a estudiar a las universidades y a jugar en los Estados Unidos, con lo que tienen la disponibilidad de jugar muchas clasificaciones y torneos; entonces se les facilita. Para un golfista, afincarse en este país es lo más lindo que hay y contás con todos los recursos a disposición para llegar algún día al PGA Tour”, describe Gómez, decidido a soporta la exigencia de Torrey Pines y recuperar sus mejores momentos.

Los horarios de la primera jornada

Las principales salidas de la primera vuelta, con horarios de nuestro país: A las 10.56, Baker (EE.UU.), Spaun (EE.UU.) y Fabián Gómez (Argentina); a las 11.51 (hoyo 10), los locales Homa, Schauffele y Mickelson; a las 17.25, Scott (Australia), García (España) y Bubba Watson (EE.UU); a las 17.25 (hoyo 10), los locales Zalatoris, Scheffler y Spieth; a las 17.36, Dustin Johnson (EE.UU.), McIlroy (Irlanda del Norte) y Rose (Inglaterra); a las 17.36 (hoyo 10), Leishman (Australia), Rahm (España) y Reed (EE.UU.).