US Open de golf: entretelones de cómo se decidió que Brooks Koepka y Bryson DeChambeau no jueguen juntos

La conflictiva relación entre dos de los mejores golfistas del mundo, los estadounidenses Brooks Koepka y Bryson DeChambeau, es uno de los temas que mayor atención -y morbo- genera en el PGA Tour por estos días. El desprecio público que se tienen ambos jugadores traía un antecedente desde hacía dos años, pero a fines del mes pasado hubo un nuevo incidente en una entrevista que no salió al aire, pero que se filtró en las redes, luego de la segunda vuelta del PGA Championship en Kiawah Island, Carolina del Sur. Desde ese momento, con miras al US Open, que comenzará este jueves, se especuló que podrían jugar juntos en las dos primeras rondas del major, pero finalmente no ocurrirá en esa instancia.

Teniendo en cuenta el fuego cruzado, las chicanas y las ironías, se sospechó la posibilidad de que la USGA -con fines marketineros- emparejara a los tres últimos ganadores del Abierto de los Estados Unidos juntos: Koepka ganó en Erin Hills en 2017 y en Shinnecock Hills en 2018, Gary Woodland en Pebble Beach en 2019 y DeChambeau en Winged Foot en octubre pasado. Pero los responsables de la USGA decidieron evitar un “posible circo”, según publicó ESPN.

Tanto DeChambeau como Koepka negaron haber sido abordados por los funcionarios de la USGA sobre la posibilidad de ser emparejados juntos. Un funcionario de esa entidad también le comunicó a ESPN que a DeChambeau no se le pidió que jugara con Koepka. “Estaría bien con eso, pero nunca hubo nada que pasara por mí”, dijo DeChambeau.

Los dos jugadores estarán bastante separados en el Campo Sur de Torrey Pines durante las dos primeras rondas. Koepka estará jugando con Collin Morikawa y Justin Thomas y comenzará a las 11.29 de este jueves (hora argentina, 7.29 locales), desde el tee del número 10. DeChambeau jugará con el actual campeón amateur de EE.UU., Tyler Strafaci. El actual campeón del Masters de Augusta, Hideki Matsuyama, es el tercer jugador del grupo, que saldrá por el hoyo 1 a las 17.14 (13.14 hora local). Claro que ello no implica que si ambos van bien (o mal) en el certamen puedan llegar a compartir grupo de salida más adelante, en las vueltas 3 o 4.

Justin Thomas, el número 2 del mundo, le comentó a ESPN que cree que la USGA hizo lo correcto, aunque a los aficionados les hubiera gustado ver a DeChambeau y Koepka jugando juntos. “El torneo es mucho más grande que esos dos, en mi opinión. Parece que todo el mundo quería verlo, pero no es justo que ninguno de los dos se distraiga de intentar ganar un Major por algo que tienen fuera. Sin ánimo de ofenderlos, este torneo no tiene que ver con ellos, sino con el US Open”, expresó el estadounidense Thomas.

El estadounidense Bryson DeChambeau se roba la atención por su jerarquía, pero también por el morbo que genera su conflictiva relación con Brooks Koepka. AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El episodio del video fue durante una entrevista de Golf Channel que quedó trunca y finalmente no salió al aire. Sin embargo, alguien la subió en las redes sociales. Antes del comienzo de la nota, Koepka toma una postura extraña: tuerce el cuello, mira a alguien fuera de cámara y pone los ojos en blanco. Una vez que comienza a responder una pregunta del periodista Todd Lewis, DeChambeau pasa por detrás de Koepka y parece deslizarle un comentario acerca de su mala lectura de los greens. Koepka cierra los ojos con frustración, se toma unos segundos y dice: “Maldición… perdí el hilo de mis pensamientos al escuchar esa porquería. Maldito Cristo”. En ese momento, la entrevista se interrumpe y Lewis se ríe para luego comentarle: “Vamos a disfrutar esto en nuestro estudio de TV”. Koepka esboza una sonrisa cansada y responde: “Honestamente, ni siquiera me importaría”.

Durante el Torneo Memorial en Dublín, Ohio, a principio de mes, al menos tres aficionados fueron expulsados por molestar a DeChambeau. Al parecer, le gritaban “¡Brooks Koepka!”. “Creo que es divertido. Hay un punto en el que es una gran broma. A mí personalmente me encanta. Creo que, a medida que pase el tiempo, espero que el fin de semana podamos jugar el uno contra el otro y competir. Creo que sería divertido y sería genial para el juego”, expresó DeChambeau.

Al enterarse del incidente, desde Florida, Koepka subió un video a Instagram con una botella de cerveza en la que agradecía a los fanáticos que se acordaran de él y pidió que le mandaran un mensaje directo porque iba a regalar 50 cajas de la bebida alcohólica.

La relación atiborrada de rispideces dispara otra situación: ambos compartirán el equipo de Estados Unidos que competirá en la Ryder Cup, en septiembre próximo, frente al conjunto de Europa. ¿Podrán convivir? El capitán, Steve Stricker, deberá hacer un trabajo adicional, sin dudas. Pero sobre todas las cosas, no hacerlos compartir ningún foursome ni fourball.

Fabián Gómez, el único argentino

Desde este jueves y hasta el próximo domingo, con la participación de Fabián Gómez (único argentino en el torneo), se disputará el US Open. La transmisión, desde el campo de Torrey Pines, en San Diego, se verá en vivo por ESPN2 y ESPN App, desde las 16 de la Argentina. Este jueves, Gómez saldrá por el hoyo 1, a las 10.56, junto con dos jugadores de Estados Unidos: J. J. Spaun y Chris Baker.

