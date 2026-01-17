Murió el periodista deportivo Guillermo Salatino

El reconocido periodista deportivo Guillermo Salatino falleció este sábado a los 80 años en la Trinidad de San Isidro, según pudo confirmar LA NACION. Desarrolló una importante carrera como tenista amateur y profesional de los medios, especializado en aquel deporte.

El periodista sufrió un paro cardíaco este sábado, mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse la próxima semana.

Salatino había cumplido 80 años el 21 de septiembre. Trabajaba desde hace décadas en radio La Red siguiendo a los argentinos en el circuito de tenis.

Con más de 40 años de trayectoria, “Salata” -como se lo conocía- se había retirado de la cobertura en vivo de los torneos en Wimbledon 2022. Sin embargo, pese a su anuncio, retornó para las finales de la Copa Davis en noviembre pasado, en Bologna. Esa fue su última gran cobertura.

Asimismo, se desempeñó durante años como columnista de tenis de Competencia, el programa deportivo líder de audiencia que conducía Víctor Hugo Morales en Radio Continental.

“Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, aclaró Salatino en una entrevista dada a LA NACION en junio del año pasado. Meses después se lo vería en la Copa Davis.

Su pasión por el tenis no fue casual, Salatino se crió desde la cuna en aquel mundo de canchas de polvo de ladrillo. “Mi mamá me llevaba en el moisés cuando iba a verlo jugar a mi padre”, recordaba el periodista.

Su padre Carlos Vicente, era un aficionado que jugaba hacia fines de 1945, en Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque.

“Pero yo quería ser jugador de básquet, porque Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque era el mejor equipo de la Argentina y la base del campeón del mundo del 50. Oscar Furlong, que era muy amigo de papá, le dice a mi mamá : “Mirá, va a ser petiso para jugar al básquet. ¿Por qué no juega al tenis? Tiene condiciones”, contaba Salatino sobre sus primeros pasos en el tenis cuando tenía solo cinco años.

“A los 11 empecé a competir. Me vio Alejo Russell, que trabajaba en Slazenger y mi padre era importador de Slazenger. “Ché, tu hijo juega bien, ¿no querés que lo lleve al Buenos Aires? Yo lo hago entrar”. Y ahí arranqué“, reveló Salatino.

Así, seguiría los pasos de su padre como tenista amateur hasta sus 39 años, que firmó su retiro jugando un partido contra Enrique Morea. A partir de ese momento, Salatino continuó cultivando su carrera profesional como periodista deportivo.

La muerte de Salatino generó gran conmoción en el ámbito del periodismo deportivo, sobre todo el relacionado con el circuito del tenis.

Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros.

Crecí escuchando sus micros en Sport80, mí sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo.



— Danny Miche🎾 (@dannymiche) January 17, 2026

De hecho, desde la Asociación Argentina de Tenis (AAT) difundieron esta tarde un comunicado lamentando la noticia y enviaron sus condolencias a familiares y allegados.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”, manifestaron desde la asociación.

“Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año pasado estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, expresaron.