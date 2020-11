Fantino, Ruggeri y Latorre analizaron la autoridad de Marcelo Gallardo Crédito: Prensa River Plate

24 de noviembre de 2020 • 14:56

Los periodistas Alejandro Fantino, Oscar Ruggeri y Diego Latorre analizaron la autoridad de Marcelo Gallardo en una nueva emisión de ESPN FC.

Mientras que Fantino señaló que la de Gallardo es una autoridad "caristmática", porque no la construye "desde el báculo", Ruggeri opinó que la autoridad del técnico de River Plate está construida a partir de los resultados.

"Si no atajaba ese penal (Marcelo) Barovero (NdeR: ante Boca por la Copa Sudamericana 2014), estaba complicado. De ahí despegó y no paró de ganar. Entonces, hizo una espalda enorme. Se fue haciendo fuerte. El mismo peso le fue dando espalda y fue decidiendo cosas. Después, tuvo dos o tres tipos en el plantel como Ponzio, Enzo (Pérez). No tiene que ir al vestuario él", graficó el "Cabezón".

Gallardo Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Por su parte, Latorre calificó a Gallardo como "el único tipo verdaderamente creíble del fútbol argentino". "Hay una manera de liderar. En estos lugares, apenas aparece un lunarcito, todo puede ser parte de un conflicto, o un inicio de un conflicto, y sin embargo Gallardo... Yo me acuerdo mucho cuando el desactivó una semana con (Andrés) D'Alessandro. Una derrota contra Boca. D'Alessandro había sido figura, sale en algún momento del partido cuando River iba ganando, estaba por hacer el tercero, Boca se lo da vuelta, dos goles de Tevez y gana Boca 4-2. Fue a la conferencia de prensa con una firmeza y con una convicción y con una capacidad para comunicar", recordó el exjugador.

Finalmente, el exfutbolista ponderó la gestión del "Muñeco" en River porque reflexionó que si "en estos clubes (...) no tenés un líder firme, con mentalidad y convicciones", resulta muy difícil sostenerse, al márgen del éxito deportivo. En ese sentido, "Gambetita" puso el énfasis en lo que sucede fuera del club, donde se libra "una batalla todos los días".