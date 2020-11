El relator Sebastián Vignolo y el comentarista Diego Latorre elogiaron el desempeño de Paula Dybala en Juventus, pero lamentaron que, por distintas razones, no juegue con la camiseta de la Selección Argentina Crédito: ESPN

13 de noviembre de 2020 • 10:17

En los minutos posteriores al partido por la tercera fecha de Eliminatorias entre la Argentina y Paraguay, el relator Sebastián Vignolo y el comentarista y exjugador Diego Latorre opinaron en el programa ESPN Fútbol Club Show sobre el desempeño del equipo nacional y puntualizaron en las reiteradas ausencias por lesión del delantero de Juventus Paulo Dybala.

En el inicio del análisis posterior al partido, el "Pollo"Vignolo sostuvo: "A mí me habían dicho que Dybala iba a ser el sucesor de Messi. Me decían olvidate, cuando se vaya Messi está Dybala. Me gustaría ver a Dybala en el seleccionado argentino. ¿Qué le pasa? Siempre le pasa algo que no puede estar convocado. Yo creo que se espera más de Dybala y tengo miedo que se esfume", se quejó tras el empate en la Bombonera.

Luego, Vignolo le reconoció al cordobés sus logros en el exterior pero remarcó la diferencia en el nivel de juego cada vez que Dybala viste la camiseta de la Selección. "Es un jugador que evidentemente es un crack. En el exterior tiene una trayectoria intachable, pero en el seleccionado argentino, por ahora, no recordamos buenos partidos".

Diego Latorre, por su parte, se refirió al juego del capitán argentino Lionel Messi y a lo que, a su entender, es una tendencia repetida en los últimos encuentros. "La constante es que Messi, hoy, ya no hace lo que hacía antes con mucha frecuencia; lo puede hacer esporádicamente", sostuvo.

Seguidamente, el comentarista habló de la actitud del jugador y de la disyuntiva por no poder realizar jugadas que antes desarrollaba con total naturalidad. "Me parece también que él, en sus gestos y también en su actitud en la cancha, agarra la pelota y quiere pasar entre cuatro, girar, meter esa pelota imposible", señaló Latorre.

"Tiene un debate consigo mismo. Debe sentir que ya no puede hacer lo que hacía antes", se lamentó Latorre ante una discreta presentación del conductor del equipo.

Más allá de los falencias marcadas por Vignolo y Latorre, ambos coincidieron que el resultado fue injusto y que la Argentina debería haber ganado el partido, a pesar de no haber realizado un buen partido.