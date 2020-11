Fernando Niembro criticó duramente a Miguel Russo por el caso Pol Fernández

Fernando Niembro, muy duro con Miguel Ángel Russo: "Es un buen empleado" Crédito: captura

23 de noviembre de 2020

El periodista deportivo Fernando Niembro criticó al entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, por su gestión del caso Guillermo "Pol" Fernández, quien no jugará en el equipo hasta la finalización de su contrato, el próximo 31 de diciembre, porque decidió no renovar su vínculo con el club de La Ribera.

El programa "De una con Niembro" comenzó al mismo tiempo que la conferencia de prensa de Russo. Notoriamente molesto, el conductor decidió interrumpir la transmisión por considerarla "aburrida". "En el único momento en el que lo pusieron en aprietos, la verdad que Miguel no supo para dónde salir", argumentó Niembro.

Luego, el excandidato a diputado se refirió al manejo de Russo sobre la situación de "Pol" Fernández: "Él tiene un jugador en condiciones de utilizar hasta el 31 de diciembre, porque ese jugador que es Pol Fernández puede jugar (está habilitado para jugar), pero hay una decisión de más arriba que él acata. Le dijeron: no juega más acá porque no renueva el contrato, o no le podemos comprar el pase, así que no juega más. Es un buen empleado Miguel. Se olvidó de su época de jugador de fútbol. Está bien, porque es otra la función que tiene".

Por otra parte, Niembro contó que allegados a Miguel Russo se comunicaron con dirigentes de la Conmebol para que ellos, a su vez, le dijeran a los responsables de la federación colombiana de fútbol que el director técnico de Boca se encontraba "disponible" para dirigir la selección cafetera, cuyo entrenador, Carlos Queiróz, se encuentra en la cuerda floja tras disputarse la última doble fecha de eliminatorias en la que su equipo acumuló dos derrotas consecutivas y lo ubicó fuera de los puestos de clasificación al próximo mundial de Qatar.

Finalmente, sobre el estilo de comunicar que tiene Russo, Niembro reveló que se debe a que una vez el DT Héctor "Bambino" Veira le dijo que "en Boca tenés que decir sí, no" para no entrar en problemas.