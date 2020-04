FIFAgate. La buena noticia que recibió Sepp Blatter sobre su situación judicial

El expresidente de la FIFA tiene un problema menos: Suiza cerrará una de las dos causas en su contra. Fuente: LA NACION

11 de abril de 2020 • 15:40

El Ministerio Público Fiscal de Suiza confirmó que cerrará una de las dos causas judiciales abiertas contra Joseph Blatter , expresidente de la FIFA entre 1998 y 2015. Se trata de la investigación iniciada en 2015 por "mal desempeño y quiebre de confianza", a raíz de los contratos firmados con la Unión de Fútbol del Caribe (CFU, en inglés). Blatter cumple una prohibición de seis años para ocupar cargos y participar de actividades en el mundo del fútbol.

Los funcionarios consideraban que el suizo había perjudicado a la FIFA al sellar esos convenios por valores "muy por debajo" del valor de mercado. Al frente de la CFU estaba el trinitario Jack Warner, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la causa del FIFAgate, quien se niega a ser extraditado.

Fuente: Reuters

El convenio entre FIFA y la CFU, rescindido en 2011, establecía que esta última se quedaba con los derechos televisivos para su territorio de los mundiales de 2010 y 2014 a cambio de apenas 600 mil dólares. Y podía revenderlos muy por encima de esa cifra. La cadena televisiva suiza SRF emitió una investigación en la que estimó una ganancia de entre 15 y 20 millones de dólares para Warner y la CFU.

Sin embargo, Blatter aún no se libró del todo de la justicia de su país. A los 84 años, enfrenta en calidad de imputado otra causa criminal por el pago de algo más de dos millones de dólares al francés Michel Platini, ex futbolista y ex presidente de la UEFA. En varias ocasiones, Blatter intentó justificar esa cifra alegando que Platini había sido asesor externo de la FIFA entre enero de 1999 y junio de 2002. Esta investigación es la que supuso la suspensión por seis años de parte del comité de Ética de la FIFA.

"Una vez que se cierre el caso relativo al pago a Platini, le pediré a la FIFA mi rehabilitación, porque la suspensión definida por el Comité de Ética se efectuó sobre la base de la acusación de la justicia suiza", afirmó Blatter, que no figura como acusado en ninguno de los tres documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.