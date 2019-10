La buena onda de Vidal con Messi en Barcelona y su particular look

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 09:19

Arturo Vidal es ante todo un muy buen futbolista, que mezcla buenos rendimientos con dosis de garra y carácter que acompañan su talento, tanto en la selección chilena como en los diferentes equipos por los que pasó. Pero también, supo construir una imagen icónica para un fútbol que tiene mucho de marketing y vidriera internacional.

Cuando se habla del volante trasandino, es imposible no asociarlo con su particular peinado: una cresta de mohicano que luce desde hace muchos años, y que ahora pasea en fines de semana alternados en las entrañas del Nou Camp, con Barcelona y al lado de Lionel Messi.

Por fin, se develó el misterio: "Mi cresta (mohicano) es para dar miedo. Me la hice después del Mundial Sub-20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Christian Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser algo superagresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje", señaló el mediocampista en una extensa entrevista que dio al diario francés L'Equipe.

Christian Ziege, el jugador de la selección alemana en 2002 del que se inspiró Vidal

También habló de sus tatuajes, que cubren sus brazos y le llegan hasta el cuello: "Empecé en Italia y tengo más de 30, pero me reservé un espacio aquí (debajo del ombligo) para la Champions..."

Sobre su estilo de juego, el jugador del Barcelona sostuvo: "No me canso de decir que si no se deja la vida sobre el terreno de juego y si no se corre hasta el último segundo, es imposible ganar. El fútbol es la guerra. Yo lo doy siempre todo, porque pienso en la gente que se ha gastado su dinero para venir a vernos"

El festejo de Arturo Vidal con la selección chilena, en el reciente amistoso ante Guinea en Alicante Fuente: AFP

Además, opinó sobre Messi, del que alguna vez ironizó en un choque de selecciones entre Chile y Argentina: "Es la particularidad del equipo y lo cambia todo. Es un extraterrestre que juega con los humanos. Todos los que saben un poco de fútbol reconocen que Leo es el mejor de la historia. Y solo ves los partidos... en los entrenamientos, aún es más terrible".

Sí a Guardiola, no a Bielsa

Por otro lado, Vidal elogió a Pep Guardiola, quien lo dirigió en el Bayern Münich: "Me aportó mucho. Su manera de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego de pases que deber ser siempre simple y rápida". Sin embargo, criticó a Marcelo Bielsa, a quien tuvo en la selección de Chile en un período de pleno crecimiento para la Roja: "Es un buen entrenador, sí, por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado para mí".

Al mismo tiempo, recordó la increíble eliminación en semifinales ante Liverpool, donde los blaugranas dejaron pasar la cómoda ventaja del 3-0 en la ida. "Todavía estoy enojado. Es difícil de explicar qué pasó. Sin duda, fueron demasiados errores individuales e insuficiente concentración. El año pasado la Champions fue loca y no tuvo ninguna lógica, porque el fútbol es caprichoso", cerró.