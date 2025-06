Flavio Briatore sobre el rendimiento de los autos de Alpine en la Fórmula 1: “preocupante” y “delicado”

Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, sabe -y reconoce- que la escudería tiene turbulencias y que necesita rápidamente buenos resultados. Después del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, en el que Pierre Gasly se ubicó 13° (partió desde la 10ª posición) y, Franco Colapinto, 15°, el empresario italiano admitió que el presente del equipo es “preocupante” y “delicado”.

Franco Colapinto mostró tiempos interesantes más allá de la falta de ritmo de su auto de la escudería Alpine JOE KLAMAR - AFP

“Al final, estamos cediendo terreno frente a nuestros rivales directos en el campeonato tras otra carrera sin sumar ni un solo punto y este nivel de rendimiento se está volviendo francamente cada vez más preocupante”, sentenció Briatore, máximo responsable del equipo Alpine.

La escudería de Enstone (Reino Unido) llegó al circuito de Spielberg en la última posición del certamen de constructores y luego del GP austríiaco, quedó todavía más en el fondo del campeonato. Alpine suma once puntos, hasta aquí, todos por tareas de Gasly: fue séptimo en el Gran Premio de Bahrein, luego logró un punto por el octavo lugar tras varias sanciones en la carrera sprint de Miami y llegó octavo en el Gran Premio de España. Sin embargo, con los seis puntos sumados por Aston Martin gracias séptimo puesto de Fernando Alonso en Austria y los seis que también cosechó Sauber con el octavo lugar del brasileño Gabriel Bortoleto y el noveno de Nico Hulkenber, Alpine está a quince puntos de su rival más próximo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, de Alpine, en Austria NurPhoto - NurPhoto

“El auto fue rápido el sábado y debería haber entrado cómodamente en la Q3 con nuestros dos pilotos, pero los domingos muestran una imagen completamente diferente. Es fundamental que entendamos por qué, especialmente si queremos revertir la tendencia y relanzar nuestra temporada desde esta posición tan delicada”, explicó, con crudeza, Briatore.

Más allá de las palabras de Briatore, Colapinto completó una buena carrera en el Gran Premio de Austria: se impuso a las adversidades y mostró su capacidad de gran corredor. El resultado, 15ª posición final, miente sobre el valor de su trabajo al volante, porque en todo momento superó el limitado rendimiento que le ofrecía su auto en la carrera a 71 vueltas. Y miente, también, por la garra que puso el argentino en los momentos decisivos, aunque rodara lejos de los puestos de cabeza.

En la escudería Alpine hay preocupación: Franco Colapinto y el ejecutivo Flavio Briatore SOPA Images - LightRocket

Tras la carrera, el pilarense hizo su balance: “No fue un día fácil en general. Creo que como equipo nos faltó ritmo. Es una lástima no haber podido concretar una buena carrera. Tras el choque de Tsunoda se me rompió el piso y el alerón delantero. Perdía mucha carga (aerodinámica). Me hizo perder mucho con las gomas y del daño al auto. Creo que como equipo no tuvimos un auto competitivo. Con Tsunoda estaba loco por pasarlo, con bronca y por eso, [concentrado en Yuki] no vi a Piastri”.

Y agregó: “Con las gomas duras me sentí mejor. No teníamos ritmo y no sé qué estrategia hubiese ido mejor. Fue un poco caótica la segunda parte de la carrera, pero veníamos desde atrás intentando dar todo para avanzar, con algunos roces. Hay que trabajar en el auto para estar un poquito más cerca: es resetear y mejorar”.