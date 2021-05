Floyd Mayweather, a las piñas con el youtuber Jake Paul antes de una pelea en Miami

El jueves, el exboxeador invicto Floyd Mayweather protagonizó una escandalosa pelea en Miami con el youtuber Jake Paul, luego que éste le robara la gorra durante una entrevista televisiva.

Con la excusa del próximo enfrentamiento entre Mayweather y Logan Paul el 6 de junio, se realizó un cruce promocional que terminó con el boxeador corriendo a los hermanos Paul mientras que su personal de seguridad trataba de detenerlo. Los protagonistas ya se habían insultado en un careo anterior, con Logan Paul burlándose de Mayweather al referirse a un caso de violencia de género de 2011. Ante esta agresión, el excampeón mundial de peso welter aseguró que pelearía y golpearía a ambos hermanos Paul esa misma noche.

Antes del combate, Logan Paul le afirmó a la agencia de noticias AFP: “Después de esta pelea no quiero que nadie me diga que algo es imposible. Estoy representando al tipo que fue descartado, el tipo que creyó tanto en sí mismo que su fe implacable en sí mismo lo impulsó al éxito. Ese soy yo. No solo creo que puedo vencerlo. Sé que puedo vencerlo”.

Será la primera aparición profesional de “Money” desde su participación en un concurso de exhibición en Japón en 2018. Todavía no hay información sobre los detalles del combate, como el número de rounds o el tamaño de guantes que se usarán en un duelo que no será incluido en el récord profesional del exboxeador.

LA NACION