Charles Leclerc y Sebastian Vettel, las dos caras de Ferrari: el monegasco renovó contrato hasta 2024; el alemán, con vínculo hasta fin de año, espía su futuro

Un calendario que asoma incierto, pilotos que deben renegociar contratos sin correr, rumores sobre cambios de butacas en 2021, las escuderías sin actividad por el adelantamiento forzado de las vacaciones, el nuevo reglamento que se pospuso para 2022, el retorno de Aston Martin para tomar el ropaje que dejará Racing Point el año próximo. El aplazamiento de siete Grandes Premio y la cancelación definitiva de la visita a Mónaco, a causa de la pandemia mundial de Covid-19, trastocó los planes de la Fórmula 1 , que realiza un seguimiento de la dinámica y evolución del coronavirus para establecer cómo, a partir de cuándo y dónde desandará la temporada. Pero el automovilismo logró adaptarse a la crítica realidad y lo que era un entrenamiento para los pilotos ahora es una iniciativa para que los fanáticos tengan acción en las pistas. Las simracing atrapan al público y esta vez fue el turno del segundo capítulo de F.1 Esports Virtual Grand Prix , con el circuito callejero de Albert Park , de Melbourne, como escenario. El monegasco Charles Leclerc ( Ferrari ), que le dedicó cinco horas diarias durante la última semana a la preparación de la competencia, firmó la victoria, con Christian Lundgaard (piloto de F.2; compitió con Renault ) y George Russell ( Williams ), completando el podio.

Entre los pilotos que compondrán la grilla de la F.1 en 2020, también fueron de la partida Antonio Giovinazzi ( Alfa Romeo , 5to); Alex Albon ( Red Bull Racing , 8vo); Nicholás Latifi ( Williams , 11mo) y un especialista de las simracing , como Lando Norris ( McLaren ), que tuvo una prueba para el olvido y no registró paso. Entre los invitados, estuvieron el campeón de 2009 con Brawn GP, el británico Jenson Button , que finalizó 12do, con McLaren, y Johnny Herbert , tres éxitos en F.1 en 161 Grandes Premios, que se animó a la aventura a los 55 años, como piloto de Alfa Romeo. La actuación destacada, con un 4to puesto, la firmó Arthur Leclerc , hermano de Charles; este año fue anunciado como piloto que se sumó a Ferrari Driver Academy, el programa de capacitación y desarrollo del equipo de Maranello.

Leclerc y Vettel, caras opuestas de Ferrari

Charles Leclerc obtuvo la carrera virtual en Albert Park, un circuito que le dibujó sonrisas en el pasado reciente a Ferrari: en 2017 y 2018, Sebastian Vettel logró victorias para la Scuderia , racha que terminó Lewis Hamilton ( Mercedes ) en 2019. Pero la situación de los pilotos que defienden al Cavallino Rampante es opuesta: en noviembre pasado, el joven monegasco renovó contrato hasta 2024, mientras que al cuádruple campeón -todos los títulos con Red Bull Racing- le ofrecieron una renovación que se aleja de aquella que acordó en 2017, de 100 millones de dólares por tres temporadas. La nueva propuesta es por un año y por una cifra muy inferior a la que embolsa ahora. "La pasión por Ferrari sigue estando. Esta marca es muy especial en la F.1 y para mí todavía existe la atracción por ganar con el equipo. Pero Ferrari no tiene porqué ser el fin de mi carrera", manifestó Vettel, antes del frustrado comienzo de la temporada en Australia. "Son conversaciones preliminares, pero pronto llegaremos al punto en el que evaluaremos qué es lo mejor para los dos", anunció Mattia Binotto , el director del equipo.

Vettel guía a Leclerc, una imagen que fue perdiendo fuerza en la temporada 2019 Fuente: AP

Los chisporroteos en la relación entre Vettel y Leclerc prácticamente provocan un incendio en Ferrari en 2019, y aunque Binotto se enseña cauto y hasta optimista respecto al futuro del alemán en la estructura, la imposibilidad de observar que el cuatro veces campeón del mundo se mantiene en forma para revertir la situación y las estadísticas, van quitándole fuerzas a esa mirada esperanzadora. El monegasco lo aventajó por 24 puntos en el Campeonato de Pilotos del año pasado y una vez que logró plena adaptación sobre la SF90, arrasó a su compañero de techo en la qualy y en la carrera. Fue el australiano Daniel Ricciardo , con 25 años, el que se aprovechó de un desmotivado Vettel para superarlo sin miramientos en 2014, la última temporada que el germano disputó con Red Bull antes de incorporarse a Ferrari. Cinco años después, un joven Leclerc le repitió la jugada y las dudas abruman al alemán.

Leclerc logró un contrato inusual en Ferrari, que no firmaba un vínculo de cinco temporadas desde 2011, cuando el español Fernando Alonso desembarcó en la Scuderia ; aquel idilio con el asturiano se desmoronó después del cuarto año y el acuerdo se disolvió. El monto de 9 millones de euros por temporada que rubricó Leclerc resulta abordable para el equipo, aun después de la crisis económica y financiera que desató el coronavirus dentro de la F.1. A favor de Vettel, la suya no es la única negociación que las escuderías deben afrontar con pilotos estrellas: Lewis Hamilton termina el vínculo con Mercedes, al igual que el finlandés Valtteri Bottas ; Max Verstappen lo hace con Red Bull Racing; Carlos Sainz con McLaren y Ricciardo , con Renault.

Aunque el español Sainz lleva una excelente relación con McLaren -este año el equipo cambiará a motores Mercedes-, los especialistas lo señalan como el preferido para ocupar la butaca en el caso de que Vettel no renueve su contrato. Por estas horas nadie ensayó movimientos, aunque el alemán no aparece como mejor opción de ningún equipo. Mientras analiza y conversa con la Scuderia , prestará atención al desarrollo de las charlas que se produzcan en Red Bull Racing, McLaren y hasta Renault. Un estrés que no abarca a Leclerc, el príncipe al que apuesta Ferrari para reverdecer los laureles.