Fórmula 1 en Bahréin: Leclerc lideró la primera tanda de ensayos y Gasly quedó a un segundo de superar a Colapinto
Con el monegasco a la cabeza, el Gran Circo encara sus últimas horas de pruebas antes del inicio de la temporada; preocupación en Mercedes por una falla en el auto de Antonelli
Este viernes, se puso en marcha la última jornada de test de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 en el circuito Sakhir de Baréin. En la primera tanda, marcada por altas temperaturas en la pista, Charles Leclerc de Ferrari lideró la sesión matinal con un tiempo de 1:33.689 usando neumáticos C3 y completó 80 vueltas, mientras que Pierre Gasly de Alpine culminó en la sexta posición, a un segundo de superar la mejor vuelta de Franco Colapinto. Desde las 9 y durante cuatro horas más, los autos vuelven a girar en el trazado.
Leclerc fue el segundo automovilista más activo de las cuatro primeras horas, ya que dio 80 vueltas y continuará la actividad en la segunda tanda. Cabe señalar que Lewis Hamilton, de la misma escudería, es uno de los cuatro pilotos que acabó el jueves su pretemporada, como Fernando Alonso, Liam Lawson y Colapinto.
Detrás del monegasco, se ubicó Andrea Kimi Antonelli, a 0.227s con el mismo compuesto de neumáticos que el Ferrari. El de Mercedes fue el que más vueltas dio al principio, siempre con los neumáticos C3. No obstante, después de pasar por la curva 10, se vio obligado a parar el auto a un lateral del circuito, aunque el italiano ya había sido capaz de acercarse a las 50 vueltas.
Según el sitio MotorSport, el problema que afectó al piloto europeo se trató de una pérdida de presión neumática. Este incidente generó preocupación en el equipo de Mercedes dado que la temporada arrancará en dos semanas.
Por su parte, Aston Martin volvió a sufrir un duro revés en el último día de la pretemporada de F1. Después de los problemas que sufrió el auto de Fernando Alonso el jueves, su otro piloto Lance Stroll salió a la pista 45 minutos antes de que culminara la sesión matinal.
Gasly, lejos de Colapinto
El piloto francés, que representa a Alpine, cronometró en la primera tanda 1:34.846 y quedó a un segundo de la mejor vuelta del pilarense (1:33.818), quien ya no volverá a probar sobre el trazado de Medio Oriente.
Con ese registro, el francés se ubicó sexto entre los diez pilotos que salieron a la pista en el primer turno del día, que fue encabezado por el monegaco Leclerc y el italiano Antonelli. La tabla de tiempos en la tanda se completó con Oscar Piastri (McLaren, +0.663); Esteban Ocon (Haas, +0.805); Isack Hadjar (Red Bull, +0.822); Gasly (Alpine, +1.157); Arvid Lindblad (Racing Bulls, +1.549); Carlos Sainz (Williams, +1.563); Nico Hulkenberg (+2.330) y Sergio “Checo” Pérez (Cadillac, +7.153).
Tras la primera sesión de cuatro horas sobre el Circuito Internacional de Sakhir, el francés giró más lento que Colapinto por lo que no alcanzó el tiempo establecido por el argentino en el turno vespertino del jueves.
El piloto argentino tuvo una jornada completa en la butaca de su A526 y en la segunda tanda continuó con el buen rendimiento, ya que cerró con una vuelta rápida que lo ubicó en el sexto lugar sobre los 16 pilotos que salieron a la pista. Luego de dar 120 vueltas, logró girar en 1:33.818 para ubicarse 6° a 1.015 de la vuelta más veloz de toda la pretemporada que marcó Andrea Kimi Antonelli (1:32.803).
“Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy agitado en el auto. Las condiciones han sido muy calurosas durante todo el día. Fue fantástico haber podido completar hoy dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas”, destacó Colapinto tras completar las dos tandas del jueves.
