La Fórmula 1 discute el rearmado del calendario 2020 y las escuderías empiezan a negociar con qué pilotos afrontarán la gira 2021. La pandemia mundial de Covid-19 impidió que la temporada 2020 logre desplegarse en los circuitos y las simracing son el único contento de los fanáticos para observar a algunos de sus ídolos en las pistas. Charles Leclerc se impuso en los Grandes Premios virtuales de China y de Bahréin, dándole a Ferrari un impulso que la Scuderia no logra plasmar en la realidad desde hace 13 años, cuando Kimi Raikkonen se consagró campeón y le dio la corona N° 15 al Cavallino Rampante entre los Constructores. El monegasco Leclerc, de 22 años, renovó su vínculo hasta 2024, mientras que el cuádruple campeón Sebastián Vettel, que cumplirá su sexto año en Ferrari, rechazó la primera oferta para extender la relación y su futuro en el equipo se oscurece.

La imposibilidad de observar en la pista si Vettel se mantiene en forma para revertir las estadísticas y la situación de incomodidad que desató Leclerc en 2019 empujó a Ferrari a presentar una oferta que resulta poco atractiva para el alemán: un año de contrato y 13 millones de dólares no era lo que el piloto, de 32 años, esperó de la Scuderia , que se aferra a los estragos que provocó el coronavirus y de los grises resultados que cosechó últimamente Vettel para alejarse de lo que fueron las cifras de la pasada negociación, en 2017, cuando establecieron un vínculo de tres años y 100 millones de dólares. "Normalmente, los contratos que tuve en el pasado fueron de tres años. Sé que soy uno de los pilotos más experimentados en la F.1, pero no soy el de más edad y no creo que haya un límite de edad para negociar. Cualquiera que sea el trato, nos deberá dejar cómodos a los dos", señaló Vettel, cinco días atrás.

Pero con las nuevas cifras en la mesa, un allegado al tetracampeón del mundo tildó a la oferta de "broma", según consignó el periodista alemán Ralf Bacher, en el programa F.1 Insider. "Hay una gran probabilidad de que tengamos que tomar la decisión antes de la primera carrera del año. La pasión por Ferrari sigue estando, esta marca es muy especial en la F.1 y para mí todavía existe la atracción de ganar con el equipo. Pero Ferrari no tiene porqué ser el fin de mi carrera", lanzó Vettel, que desea un mínimo de dos años de contrato, cuando le consultaron cuál era el tiempo que se tomaría para negociar. Mientras la F.1 se esperanza con empezar a rodar en el circuito Red Bull Racing, en Spielberg, Austria, el primer fin de semana de julio, la idea del germano es iniciar el recorrido 2020 con el futuro asegurado.

Las alternativas de Vettel y de Ferrari

Ante un escaso margen de negociación, excepto que las partes acerquen posiciones tan distantes, Ferrari empieza a visualizar posibles reemplazos y Vettel también prestará atención al desarrollo de las charlas que se produzcan en Red Bull Racing , McLaren y Renault , escuderías en las que podría descubrir nuevos desafíos. La casa de Maranello le apunta a Carlos Sainz para ser el mejor reemplazo disponible, ya que Lewis Hamilton -que debe negociar con Mercedes - admitió que "no hay ningún sueño de ir a otro equipo: estoy con el equipo de mis sueños". El español lleva seis temporadas en la F.1 y fue la revelación de 2019. Después de frustrarse por no encontrar un espacio en Red Bull Racing -fue piloto de Toro Rosso entre 2015 y 2017- y de no lograr los resultados esperados en Renault, McLaren se presentó como una alternativa para lanzarse entre las mejores espadas de la grilla. De un inicio incierto pasó a un presente de convicciones, siendo 6to en el campeonato 2019. El patrón Zac Brown especula que el madrileño es el líder de su estructura, por delante de Lando Norris , pero también que Ferrari seduce como ninguna otra escudería.

La segunda opción sería Daniel Ricciardo , un australiano con descendencia italiana. Con mayor experiencia que Sainz, el salario se asemeja al que Ferrari le ofreció a Vettel, según la Gazzetta dello Sport. Siete victorias en 179 Grandes Premios, sería un relanzamiento impensado para quien el año pasado no tuvo una buena performance en Renault, equipo al que llegó después de salirse de Red Bull Racing, una decisión que sorprendió a Christian Horner , que veía en Max Verstappen y Ricciardo a dos pilotos para batallarle con fiereza a Mercedes y Ferrari. Ricciardo y Sainz, que intercambiaron butacas expusieron un duelo particular y el español fue amplio vencedor en puntos y ritmo de competencia.

La tercera alternativa es una juega con poco peso y Ferrari precisa de un piloto que realce al equipo y también signifique un rival de jerarquía para apuntalar el crecimiento sostenido de Leclerc. Antonio Giovinazzi , de 26 años, es apreciado en Maranello, aunque su relativa experiencia -apenas 23 Grandes Premios- en Sauber y Alfa Romeo no invitan a imaginar que el italiano se convierta en el cuadro que la Scuderia necesita.

La Fórmula 1 no logró girar en 2020, pero entre aplazamientos, carreras virtuales, rearmado de agenda y negociaciones, nunca deja de acelerar.