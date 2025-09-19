Franco Colapinto, en vivo: videos y reacciones en las redes de la Fórmula 1 en el GP de Azerbaiyán

Durante el Media Day Colapinto protagonizó una divertida e “innovadora” clase de cocina junto a su compañero Pierre Gasly. A Los pilotos de Alpine les tocó preparar kebab (palto típico en Medio Oriente), una carne asada que se sirve normalmente con especias y en un pan. En un video que publicó la cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1 se pudo advertir que en realidad el que cocinaba era el francés, mientras que el argentino decidió hacer algunas bromas.

JAJAJAJAAJAJAJA el video que subió la F1 a Instagram



Gasly: “Cocinando”

Colapinto: “Causando caos” pic.twitter.com/gkPJw5Aaft — Tino (@TinoCLeclerc) September 18, 2025

Mientras el francés estaba completamente concentrado en lograr una forma redonda para la masa, a su lado Colapinto se sacó uno de los guantes de látex que les dieron para cocinar y comenzó a inflarlo. “¿Estás bien ahí Franco?“, le preguntó la reportera. El argentino se tentó, soltó el globo y el guante terminó sobre la mesada en la que estaba trabajando su compañero.