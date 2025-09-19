Franco Colapinto, en vivo: videos y reacciones en las redes de la Fórmula 1 en el GP de Azerbaiyán
El minuto a minuto de la participación del corredor pilarense en el Circuito de Bakú; seguí acá todo lo que pasa dentro y fuera de la pista
Colapinto 16º
Si bien en la primera vuelta rápida Colapinto se ubicó en la novena posición, retrocedió hasta quedar decimosexto.
Arrancó la segunda práctica
Colapinto encara la segunda sesión de entrenamientos en el circuito de Bakú.
El conocimiento futbolístico de Franco
Franco Colapinto adivinando jugadores de futbol argentinos 🙂↕️🇦🇷— 43 ★ (@ColapintoFiles) September 18, 2025
“MESSIII MESSI MESSI MESSI” JAJAJA
📹 alpinef1team pic.twitter.com/25GcCP5K20
“Caótica” clase de cocina
Durante el Media Day Colapinto protagonizó una divertida e “innovadora” clase de cocina junto a su compañero Pierre Gasly. A Los pilotos de Alpine les tocó preparar kebab (palto típico en Medio Oriente), una carne asada que se sirve normalmente con especias y en un pan. En un video que publicó la cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1 se pudo advertir que en realidad el que cocinaba era el francés, mientras que el argentino decidió hacer algunas bromas.
JAJAJAJAAJAJAJA el video que subió la F1 a Instagram— Tino (@TinoCLeclerc) September 18, 2025
Gasly: “Cocinando”
Colapinto: “Causando caos” pic.twitter.com/gkPJw5Aaft
Mientras el francés estaba completamente concentrado en lograr una forma redonda para la masa, a su lado Colapinto se sacó uno de los guantes de látex que les dieron para cocinar y comenzó a inflarlo. “¿Estás bien ahí Franco?“, le preguntó la reportera. El argentino se tentó, soltó el globo y el guante terminó sobre la mesada en la que estaba trabajando su compañero.
Cronograma del GP
Viernes 19 de septiembre
- 5.30: Práctica 1.
- 9: Práctica 2.
Sábado 20 de septiembre
- 5.30: Práctica 3.
- 9: Clasificación.
Domingo 21 de septiembre
- 8: Final.
Colapinto pone primera en Azerbaiyán
El piloto argentino aborda otra carrera en la Fórmula 1 con el equipo Alpine en el circuito callejero de Bakú. En la primera práctica terminó penúltimo. El pilarense sólo fue más rápido que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, a quien aventajó por 119 milésimas. El argentino volverá a subirse a su Alpine desde las 9 de la mañana, hora de la Argentina, para la segunda práctica de la jornada.
