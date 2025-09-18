Franco Colapinto ya está en Bakú: bromas, una “caótica” clase de cocina y un guiño a la Argentina
El pilarense dijo presente en el paddock para el Gran Premio de Azerbaiyán; durante el Media Day tuvo una divertida e “innovadora” clase de cocina junto a su compañero Pierre Gasly
Desde que Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 se generó una revolución en el deporte argentino. Mientras los aficionados de siempre encontraron un motivo para alentar con más fuerza y madrugar - o trasnochar - el domingo, varias personas comenzaron a interesarse por el mundo del automovilismo, a investigar sobre los distintos neumáticos y a entender quién es quién en cada escudería. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el año pasado el pilarense sumó sus primeros cuatro puntos con Williams. Si bien su presente en Alpine es distinto, hay mucha expectativa por ver lo que hará con su monoplaza. Este jueves llegó al paddock para el Media Day y fiel a su estilo hizo de las suyas: mostró sus habilidades culinarias y se divirtió haciéndole bromas a su compañero Pierre Gasly.
Este jueves 18 de septiembre Franco Colapinto dijo presente en el paddock de Bakú para dar inicio al fin de semana de carrera. Para el Media Day, una jornada en el que los pilotos conversan con la prensa, interactúan con los aficionados y realizan diversas actividades para las redes sociales, llegó vestido con la remera del equipo, un par de pantalones de jean azules, zapatillas blancas y la mochila en la espalda. Se lo vio a pura sonrisa mientras saludaba a los presentes.
La actividad de los pilotos de Alpine estuvo en la cocina. A Colapinto y Gasly les tocó preparar kebab, una carne asada que se sirve normalmente con especies y en un pan. Se trata de un plato típico de Medio Oriente. En un video que publicó la cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1 se pudo advertir que en realidad el que cocinaba era el francés, mientras que el argentino decidió hacer algunas bromas.
Los pilotos se pararon frente a una mesada y se pusieron manos a la obra o mejor dicho en la masa. Gasly estiró la masa y advirtió que a la cocinera que los asesoraba no le gustaba la “forma de pelota de rugby” que había logrado. Mientras el francés estaba completamente concentrado en lograr una forma redonda para la masa, a su lado Colapinto estaba haciendo de las suyas. Se sacó uno de los guantes de látex que les dieron para manipular la comida y comenzó a inflarlo. “¿Estás bien ahí Franco?“, le preguntó la reportera. El argentino se tentó, soltó el globo y el guante terminó sobre la mesada en la que estaba trabajando su compañero.
Entre risas, Colapinto se apuró en tomar el guante y Gasly, divertido, le dijo: “Acabás de arruinar completamente mi kebab”. Por su parte, desde la Fórmula 1 comentaron: “Pierre Gasly: cocinando y Franco Colapinto: causando caos”.
Pero, después de las bromas, llegó la seriedad, o algo parecido. En un video que publicó ESPN se pudo ver que Colapinto se involucró en la cocina y le repitió cuatro veces a Gasly que a su preparación le faltaba sal. “¿Conocés las empanadas de Argentina? ¿Te gustan las empanadas?“, le preguntó a su compañero y es que la preparación que estaban haciendo le hizo recordar al plato típico argentino. Cuando llegó su turno de estirar la masa dijo: ”Es un peligro esto".
Sobre la masa le pusieron la carne picada condimentada, pero el pilarense decidió innovar y hacer su propia versión de kebab: “Tengo una mejor idea, esperen... es una invención”. Agarró otro bollo de masa, lo estiró y lo puso por encima. Luego lo pasó por el fuego, pero las personas a su alrededor dudaban de que estuviera lo suficientemente cocido. ¿Quién fue el encargado de hacer el testeo de calidad? El periodista de ESPN y Disney +, Juan Fossaroli. Tras probarlo, levantó el pulgar en señal de aprobación y la cara de alegría de Colapinto lo dijo todo.
El viernes 19 de septiembre a partir de las 5.30 (hora argentina) tendrá lugar la Práctica 1 del Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que la Práctica 2 comenzará a las 9. El sábado 20 de septiembre a las 5.30 será la Práctica 3 y a las 9 la clasificación. La carrera será el domingo 21 de septiembre a partir de las 8. Todas las instancias se pueden ver en vivo por televisión en Fox Sports y por streaming a través de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.
