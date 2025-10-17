Franco Colapinto: videos y reacciones en las redes de la Fórmula 1 en el GP de Austin

“Creo que como equipo nos está costando mucho”, manifestó Colapinto en la previa a la prueba del GP de Austin. “Hasta ahora en Alpine no viene siendo el año que esperábamos”, detalló el piloto.

Colapinto en la previa al GP de Austin

Sobre el apoyo de sus compatriotas, Colapinto resaltó: “Aprecio un montón el apoyo de la gente de Argentina”. “Los fans siempre me brindan energía positiva y me ayudan a cumplir mi sueño todos los días”, remató el pilarense.