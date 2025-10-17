Franco Colapinto: videos y reacciones en las redes de la Fórmula 1 en el GP de Austin
El minuto a minuto de la práctica y la clasificación del argentino, quien disputará este fin de semana su duodécima carrera en la temporada 2025; lo que pasa dentro de la pista y las repercusiones de su performance
La comparativa entre Colapinto y Pierre Gasly
Así está el cuadro comparativo entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, su compañero de escudería, en clasificaciones y carreras. En declaraciones a la prensa, el corredor francés afirmó tener “una buena relación” con el piloto argentino.
Las palabras de Colapinto antes de la prueba
“Creo que como equipo nos está costando mucho”, manifestó Colapinto en la previa a la prueba del GP de Austin. “Hasta ahora en Alpine no viene siendo el año que esperábamos”, detalló el piloto.
Sobre el apoyo de sus compatriotas, Colapinto resaltó: “Aprecio un montón el apoyo de la gente de Argentina”. “Los fans siempre me brindan energía positiva y me ayudan a cumplir mi sueño todos los días”, remató el pilarense.
El aguante argentino, según Alpine
Gracias por el aguante, argentinos siempre siempre presentes 🇦🇷 pic.twitter.com/3iTOmw9p5S— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 17, 2025
Alpine 2025: Todas las carreras de Franco Colapinto
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°
Día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Estados Unidos
Franco Colapinto (Alpine) competirá este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, que corresponde a la fecha 19 del calendario de la Fórmula 1 y se realizará en el circuito de Austin, con el anhelo de sumar sus primeros puntos en el campeonato.
La actividad para el argentino comenzará el viernes con la primera y única práctica, programada a las 14.30 (hora argentina). Luego, participará de la clasificación para la carrera sprint que tendrá lugar el sábado, antes de la de la final del domingo a las 16. Todas las instancias se transmitirán en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos en Austin
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 17 de octubre
- 14.30: Práctica 1.
- 18.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 18 de octubre
- 14: Carrera sprint.
- 18: Clasificación para la final.
Domingo 19 de octubre
- 16: Final.
