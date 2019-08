Frappart sanciona, mientras Giroud parece pedirle explicaciones Fuente: AP

Una barrera de género que se mantuvo inalterable durante años fue derribada en la final de la Supercopa de Europa: por primera vez, una definición masculina de un título en el Viejo Continente fue dirigida por una mujer. La pionera fue la francesa Stephanie Frappart (35 años), que controló el triunfo 5-4 por penales de Liverpool (campeón de la Champions League) sobre Chelsea (campeón de la Europa League), tras el 2-2 en los 120 minutos disputados en Estambul.

Frappart, que había tenido a cargo la final del Mundial Femenino que los Estados Unidos le ganó a Holanda, pasaba el desafío con un correcto desempeño hasta que en el primer tiempo del suplementario cobró un penal a favor de Chelsea en el que no se advirtió falta del arquero Adrián sobre Abraham. EL VAR no intervino para rectificar lo que dio toda la sensación de ser una caída simulada del futbolista de Chelsea. Luego, en la definición penales, Adrián, con un posible adelantamiento que no fue sancionado, se tomó revancha al atajar el remate de Abraham que le dio el título a Liverpool.

Sancionó un dudoso penal

Más allá de esa jugada puntual, Frappart nunca permitió que el desarrollo se le escapara de las manos y ejerció una autoridad que fue respetada por los jugadores. También se vio beneficiada por la habitual disposición de los equipos ingleses a no intentar engañar ni complicar a los árbitros, con la excepción del joven Abraham (21 años), que se dejó caer cuando el arquero fue a taparlo abajo.

A lo largo de los 120 minutos, las protestas que recibió Frappart fueron mínimas y sin desbordes. El más exaltado fue el lateral Azpilicueta, que le cuestionó la amonestación -la primera del encuentro, a los 34 minutos del segundo tiempo- por un empujón a Mané cerca del área. Cinco minutos más tarde le mostró tarjeta amarilla a Henderson por tomar desde atrás a Mount. El tercero, en el suplementario, fue Alexander Arnold por una infracción a Mount. Las tres amonestaciones están dentro del promedio de su trayectoria: 365 tarjetas amarillas en 144 cotejos (2,5 por encuentro). Sancionó 21 foules (10 de Liverpool y 11 de Chelsea)

O´Neal (República de Irlanda), Frappart (Francia) y Nicoloisi (Francia), la terna femenina que hizo historia en Estambul Fuente: Reuters - Crédito: John Sibley

Cuando Frappart pudo incurrir en un error, el VAR la corrigió para indicarle que un gol del delantero Pulisic (Chelsea) no debía ser convalidado por posición adelantada, algo que tampoco había advertido su segunda asistente Michelle O'Neal (República de Irlanda). La terna femenina se completó con Manuela Nicoloisi (Francia) y como cuarta oficial estuvo la uruguaya Claudia Umpiérrez.

La jugada polémica a los 6 minutos por la mano de Christensen

Nacida en Val D'Oise, Frappart integra el grupo de 23 jueces de elite del fútbol francés, una consideración que la convierte en la única árbitro que vive de su profesión. Cobra 6000 euros por mes más un plus de 3000 por encuentro dirigido. Su salario está a la altura de lo que perciben sus colegas hombres más destacados. Alcanzó esta retribución económica cuando la ubicaron en la categoría para dirigir Ligue 1 (la Liga de Francia). En su carrera en el fútbol de hombres fue designada para dos partidos de la Ligue 1, uno de la Copa de la Liga, seis de la Copa de Francia, 77 de la Ligue2 (segunda división) y 57 de Championnat National (tercera división). Jugadora en su niñez, se dedicó al arbitraje ante la escaso desarrollo que tenía el fútbol femenino.

Además del recuerdo inolvidable, la final le dejó a Frappart un gran desgaste físico por la intensidad de los dos equipos y una definición que tuvo todo: 90 minutos, suplementario de 30 y penales. Fue un examen completo que se vio reconocido con los aplausos de los dos equipos en el pasillo que le hicieron camino a la ceremonia de entrega de premios.