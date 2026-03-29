Ian Lucas sobre la salud mental: “Caí en depresión y tuve que tomar ansiolíticos para dormir”

Desde que Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity (Telefe), su testimonio acerca de lo que significó su paso por el reality fue muy valorado y escuchado en diferentes programas; sin embargo, lejos de hablar de su trayectoria culinaria, esta vez tocó un tema sensible sobre un mal momento que vivió hace ya unos años.

De acuerdo con lo que contó en una entrevista con Grego Rossello en Ferné con Grego, el artista sufrió una depresión y tuvo que recurrir a los ansiolíticos para poder dormir, tras la revolución personal que le provocó volverse una figura tan famosa en YouTube.

Tras su paso por MasterChef Celebrity, Ian Lucas mencionó que tuvo que tomar ansiolíticos para contrarrestar lo que generó en él la fama repentina en YouTube (Fuente: Archivo La Nación)

“En 2023, ponele, fui de los canales que más subió suscriptores en el mundo, o sea, al nivel que estaba Mr. Beast… Hay mucha gente que dice: ‘Ah, pero si le está yendo re bién’, pero la salud mental es reimportante. Yo caí en depresión, tuve que tomar ansiolíticos, no podía dormir de noche, me despertaba ahogado; son cosas personales que me pasaron”, describió Ian Lucas sobre un episodio que vivió hace casi tres años.

En tanto, reflexionó: “Hoy en día tal vez bajé ese nivel; estoy disfrutando mucho más. A raíz de todo lo que hice el tiempo anterior, es que hoy en día puedo disfrutar un poco más también”.

El motivo que llevó a Ian Lucas a ingerir ansiolíticos para poder dormir (Fuente: Instagram/@ianlucas)

Pese a ese difícil momento que tuvo que atravesar, Ian Lucas recordó con orgullo cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo, que le permitió ayudar a su familia y contribuir a que estuviera mejor gracias al crecimiento de su trabajo.

“Empecé como una distracción porque mis papás se estaban separando y yo agarraba una compu que tenía, una que era de la escuela, y empecé en Ask. En ese momento no había stream, no había nada y hacía videos respuesta; era para distraerme. Mis papás se peleaban mucho en casa, mi hermano era chiquito y me tocó ocupar un rol con él. Hacía eso para distraerme y empezó a viralizarse, y me empezaron a llegar propuestas a raíz de eso”, recordó Lucas.

El motivo por el que Ian Lucas arrancó su carrera artística

Debido al incipiente éxito que tuvo, ya con 13 años vendía entradas anticipadas para matinés en la esquina de Las Lomitas, en Lomas de Zamora. De eso le quedaba un porcentaje que se tradujo en los primeros ingresos monetarios.

“Ahí empecé a ver que ganaba plata y no le pedía nada a mis papás, lo que me hacía sentir bien; me compraba mi ropa para el sábado y mis cosas. Seguí hasta que empecé a ganar más y dije: ‘Con esto puedo ayudar a mi familia’. A veces compraba yo para el supermercado y eso me hacía sentir muy bien; mi objetivo siempre fue que mi familia esté bien y que pudiera tener un futuro distinto. Eso lo cumplí mucho tiempo después y siempre dije que todo lo que vino después es como un plus”, reconoció el cantante.

El éxito de MasterChef Celebrity

Ian Lucas habló del éxito de MasterChef Celebrity

“Sé que MasterChef es un formato que le va muy bien. Telefe no tiene competencia, la realidad, y dije, yo sabía que le iba a ir bien al programa, pero no tanto. O sea, siento que después el plus del grupo, del elenco, que estuvo tan bien seleccionado... el grupo lo que se armó y todo, le dio el plus de que la gente conecte con nosotros como nosotros conectamos como grupo“, analizó Ian Lucas.