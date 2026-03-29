La tajante decisión de Emily Ceco tras el posteo de Santiago Martínez desde la cárcel

Luego de conocer el fallo de la Justicia y la pena de 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio y violencia de género contra su expareja Emily Ceco, Santiago Martínez hizo un descargo en una historia de Instagram desde la cárcel, en la que desacreditó el proceso judicial y la denuncia, al tiempo que calificó todo como un “circo mediático”. Respecto a esto, Emily hizo una nueva demanda para impedir que haga uso de su teléfono celular desde la prisión.

Fue su abogado Roberto Castillo quien, también desde Instagram, publicó la foto del documento donde se detalló parte de la reciente denuncia contra Martínez. Esto se trató de una respuesta rápida y alegaron que fue por el “hostigamiento” de manera virtual hacia Ceco.

Roberto Castillo hizo pública una nueva denuncia contra Santiago Martínez (Fuente: Instagram/@_robertocastillo__)

La denuncia hace hincapié en la “revictimización digital y hostigamiento postcondena” y Castillo solicitó, por pedido de su representada, “el secuestro del dispositivo, cese de hostigamiento y sanciones disciplinarias”.

El texto del documento señala: “La grave conducta desplegada por el recientemente condenado Santiago Nahuel Martínez, quien, encontrándose alojado en dependencias de alcaldía policial bajo jurisdicción y control de este excelentísimo Tribunal, utilizó un dispositivo móvil con acceso a internet para realizar publicaciones en la red social Instagram que configuran actos de hostigamiento, violencia psicológica digital y revictimización sobre la Sra. Emily Melina Ceco, así como la falsa imputación de un delito contra los letrados que suscriben”.

De este modo, la demandante solicitó, con carácter de urgencia, el dictado de las medidas disciplinarias y cautelares que se detallaron en el petitorio.

La respuesta que dio Emily Ceco tras la reacción de Martínez en su cuenta de Instagram (Fuente: Instagram/@cecoemily)

Ante el posteo que hizo Martínez en su perfil, Ceco se abstuvo de hacer referencia a la denuncia, aunque sí se manifestó en contra de su exesposo. “Después de todo lo que viví, lo único que quiero es estar en paz. Pero ver este tipo de publicaciones desde la cárcel, de quien intentó quitarme la vida. No solo me lastima, me revictimiza; también me genera muchísimo miedo”. Y sentenció: “La justicia ya lo condenó a 15 años de prisión por unanimidad. Aun así, siento que esto no termina. Que de alguna manera se me sigue violentando. Solo quiero vivir en paz”.

El descargo de Santiago Martínez después de conocer la sentencia

El viernes pasado, tras ser condenado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en contexto de violencia de género, lesiones leves agravadas reiteradas y privación ilegítima de la libertad agravada, Santiago Martínez redactó un mensaje en el que reconoció su accionar, pero en el que admitió haber “pedido disculpas”.

“Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado. Hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice. No me voy a hacer cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Roberto Castillo y compañía, con una ampliación de la denuncia con firma falsa que ya fue peritada”, empezó Martínez.

El descargo que hizo Santiago Martínez tras conocer la condena a 15 años de prisión (Fuente: Instagram/@_robertocastillo__)

Y continuó: “Los peritos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera. Jamás ejercí la manipulación y el control que dicen. Eso es mentira”. Por último, concluyó: “Hoy toca silencio y esperar que la Justicia en algún momento me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”.