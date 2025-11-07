Furor en Argentina por la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1: así quedó el calendario de carreras para 2026

Después de muchos rumores, pistas, indirectas y especulaciones, este viernes 7 de noviembre a las 10.43, durante el Gran Premio de Brasil, se confirmó lo que prácticamente ya era un secreto a voces: la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1. El argentino será piloto titular de Alpine en 2026 junto a su actual compañero, el francés Pierre Gasly. Será su tercera temporada en la máxima categoría del automovilismo, pero la primera que abordará desde el inicio y no desde la mitad, y como partícipe del desarrollo del monoplaza que utilizará. Tras el anuncio, el fanatismo argentino se hizo sentir más que nunca y algunos aficionados ya comenzaron a analizar la posibilidad de viajar a alguno de los Grandes Premios. Las fechas de las carreras para el próximo año ya están confirmadas y te las contamos a continuación.

Pierre Gasly y Franco Colapinto serán los pilotos titulares de Alpine para 2026 (Foto: Instagram @f1)

Si bien aún faltan cuatro Grandes Premios (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) para que la temporada 2025 llegue a su fin, y a la espera de que se completen las duplas de algunos equipos, las fechas de 2026 -un año que traerá varios cambios como el nuevo reglamento y la incorporación de Cadillac como el onceavo equipo de la parrilla- ya fueron anunciadas. El 10 de junio la Fórmula 1 compartió el calendario para el próximo año que se desarrollará en 24 fines de semana. Comenzará el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia y concluirá el 8 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Si bien no hubo grandes cambios en las locaciones -a excepción del circuito de Imola que no renovó contrato y el GP de Madrid que hará su debut-, sí se establecieron nuevas fechas para mejorar la logística entre los circuitos. Además, habrá seis carreras sprint en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se desarrollará en 24 fines de semana ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

“El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) del próximo año marca un nuevo capítulo significativo para nuestro deporte. Una nueva carrera, nuevos equipos y la llegada de nuevos fabricantes, todo lo cual inaugura una nueva era de innovación y competencia. Con 24 Grandes Premios en cinco continentes, la temporada refleja verdaderamente la naturaleza global de nuestra comunidad, mientras que la mejora en la distribución geográfica del calendario demuestra nuestro compromiso conjunto para hacer que el campeonato sea más eficiente y sostenible”, sostuvo Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA en un comunicado que compartió la F1.

Calendario 2026 de la Fórmula 1

El calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (Foto: F1)