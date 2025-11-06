Franco Colapinto desafió a Rubens Barrichello con una competencia de asado argentino vs. brasileño

En la previa a lo que será el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, Franco Colapinto visitó la casa de Rubens Barrichello, expiloto de la Fórmula 1, situada en la ciudad de São Paulo.

Colapinto se subió al auto Jordan 1994 que usó Barrichello en su primera carrera de Fórmula 1

Barrichello, quien conserva un gran recorrido y nombre en la máxima categoría del deporte de las cuatro ruedas, se tomó un tiempo para compartir un asado con Colapinto, quien arribó a Brasil en los últimos días y buscará en el circuito de Interlagos sumar los primeros puntos con la escudería Alpine.

Agasajado por el anfitrión que le abrió las puertas de su casa, el oriundo de Pilar agradeció el gesto y la camaradería de Barrichello, uno de los pilotos más importantes de los últimos años de la Fórmula 1.

Franco Colapinto elogió a Barrichello por sus habilidades culinarias

“De las mejores personas que tiene el automovilismo. Gracias, Rubinio, por todo. Un aplauso para el asador”, sostuvo sobre la amabilidad del expiloto y sus habilidades culinarias para cocinar una receta típica de la Argentina.

Barrichello agradeció la visita de Colapinto

Además del elogio, Colapinto, fiel a su estilo, buscó la manera de chicanear a Barrichello: “Pero falta una competencia de asado brasilero y argentino che”. Tras la historia temporal que apareció en Instagram, el joven piloto se dio el gusto de subirse al vehículo llamado Jordan 1994 que usó su colega en su primera carrera de F1.

Desbordado de alegría al estar enfrente de una pieza histórica de colección de la Fórmula 1, Colapinto posó para la cámara junto a Barrichello y coronó una jornada para el recuerdo. “Placer tenerte en mi casa, amigo”, subrayó “Rubinio”, como lo apodan al oriundo de São Paulo.

Maria Catarineu, manager de Franco Colapinto, mostró cómo es una batucada en Brasil

Por su parte, María Catarineu, manager de Colapinto, mostró el detrás de escena de la rutina de Franco al filmar una batucada callejera en plena zona céntrica de Sao Paulo. “¿Bailamos?“, lanzó la empresaria, conmovida por la destreza y el ritmo de los percusionistas que estaban acompañados de bailarinas.

Cuándo corre Colapinto y por dónde verlo

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana en el circuito de Interlagos. Uno de los grandes protagonistas de la carrera será, sin dudas, Franco Colapinto. Al estar cerca de su país de origen, el piloto recibirá un fuerte apoyo de los argentinos que viajarán al país vecino de Brasil.

El cronograma será el habitual en la previa a cada carrera: habrá pruebas de clasificación que determinarán la posición de partida de cada uno de los pilotos en la carrera que comenzará el domingo a las 14 (hora argentina).

La Fórmula 1 eligió una foto especial de Franco Colapinto para promocionar el GP de Brasil y causó furor.

Además, para quienes quieran sintonizar la carrera, deberán tener en cuenta que todas las instancias se verán en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del Gran Premio de Brasil

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 7 de noviembre

11.30: Práctica 1.

15.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 8 de noviembre

11: Carrera sprint.

15: Clasificación para la final.

Domingo 9 de noviembre