Franco Colapinto desafió a Rubens Barrichello con una competencia de asado argentino vs. brasileño
En la previa al Gran Premio de Brasil, el joven piloto tuvo un divertido y distendido encuentro con la figura local de la Fórmula 1
En la previa a lo que será el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, Franco Colapinto visitó la casa de Rubens Barrichello, expiloto de la Fórmula 1, situada en la ciudad de São Paulo.
Barrichello, quien conserva un gran recorrido y nombre en la máxima categoría del deporte de las cuatro ruedas, se tomó un tiempo para compartir un asado con Colapinto, quien arribó a Brasil en los últimos días y buscará en el circuito de Interlagos sumar los primeros puntos con la escudería Alpine.
Agasajado por el anfitrión que le abrió las puertas de su casa, el oriundo de Pilar agradeció el gesto y la camaradería de Barrichello, uno de los pilotos más importantes de los últimos años de la Fórmula 1.
“De las mejores personas que tiene el automovilismo. Gracias, Rubinio, por todo. Un aplauso para el asador”, sostuvo sobre la amabilidad del expiloto y sus habilidades culinarias para cocinar una receta típica de la Argentina.
Además del elogio, Colapinto, fiel a su estilo, buscó la manera de chicanear a Barrichello: “Pero falta una competencia de asado brasilero y argentino che”. Tras la historia temporal que apareció en Instagram, el joven piloto se dio el gusto de subirse al vehículo llamado Jordan 1994 que usó su colega en su primera carrera de F1.
Desbordado de alegría al estar enfrente de una pieza histórica de colección de la Fórmula 1, Colapinto posó para la cámara junto a Barrichello y coronó una jornada para el recuerdo. “Placer tenerte en mi casa, amigo”, subrayó “Rubinio”, como lo apodan al oriundo de São Paulo.
Por su parte, María Catarineu, manager de Colapinto, mostró el detrás de escena de la rutina de Franco al filmar una batucada callejera en plena zona céntrica de Sao Paulo. “¿Bailamos?“, lanzó la empresaria, conmovida por la destreza y el ritmo de los percusionistas que estaban acompañados de bailarinas.
Cuándo corre Colapinto y por dónde verlo
La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana en el circuito de Interlagos. Uno de los grandes protagonistas de la carrera será, sin dudas, Franco Colapinto. Al estar cerca de su país de origen, el piloto recibirá un fuerte apoyo de los argentinos que viajarán al país vecino de Brasil.
El cronograma será el habitual en la previa a cada carrera: habrá pruebas de clasificación que determinarán la posición de partida de cada uno de los pilotos en la carrera que comenzará el domingo a las 14 (hora argentina).
Además, para quienes quieran sintonizar la carrera, deberán tener en cuenta que todas las instancias se verán en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Cronograma del Gran Premio de Brasil
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 7 de noviembre
- 11.30: Práctica 1.
- 15.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 8 de noviembre
- 11: Carrera sprint.
- 15: Clasificación para la final.
Domingo 9 de noviembre
- 14: Final.
