Furor por las entradas para el Mundial 2026: se registraron más de 4.5 millones de solicitudes en la preventa

A diez días de haberse lanzado la preventa de entradas para el Mundial 2026, la FIFA anunció que ya recibió más de 4.500.000 de solicitudes de hinchas de 216 países. Argentina se ubica entre los principales países que solicitaron boletos para el torneo que se disputará el año próximo.

El mayor número de solicitudes para la preventa que lanzó la tarjeta Visa para la Copa Mundial fue presentado por residentes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. En el ránking le siguen Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.

En las primeras 24 horas del lanzamiento de la preventa, desde la FIFA habían celebrado la inscripción de más de 1.500.000 hinchas de 210 países.

“Estas cifras no solo son excepcionales, sino también una declaración contundente”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “El mundo entero desea formar parte de la Copa Mundial: el evento más grande, inclusivo y emocionante jamás visto. Desde Canadá, México y Estados Unidos hasta países grandes y chicos de todos los continentes. Los hinchas demuestran una vez más que la pasión por el fútbol une”, destacó.

“En 2026, con 48 equipos jugando en 16 ciudades increíbles, el mundo se unirá en Norteamérica como nunca antes”, concluyó Infantino.

El sorteo preferente a través de la tarjeta que es sponsor oficial de la FIFA constituye la primera etapa de la venta de boletos para el torneo y brinda a los aficionados una primera oportunidad de asegurar su lugar en la primera edición que se concretará con 48 equipos.

Tras un proceso de selección aleatoria, desde el 29 de este mes los hinchas recibirán una notificación por correo electrónico una vez que los resultados estén disponibles. Y se les asignará una fecha y franja horaria para adquirir los boletos a partir del 1 de octubre, según disponibilidad.

En tanto, la segunda tanda de venta de entradas comenzará el lunes 27 de octubre con el sorteo de entradas anticipadas.

Según aclaró la FIFA, las entradas para los 104 partidos individuales estarán disponibles cuando comience la venta, junto con boletos específicos para cada sede y equipo. Los aficionados podrán conseguir entradas para la fase de grupos desde US$60.

Además, el jueves 2 de octubre, la FIFA lanzará una plataforma de reventa oficial para los poseedores de entradas que cumplan los requisitos. Según se destacó, la iniciativa busca evitar la reventa no válida o no autorizada y estará disponible para los hinchas sujetos a las regulaciones federales y locales.

Toda la información relacionada con el proceso del sorteo preferente de Visa, los precios y las fases adicionales de venta están disponible en FIFA.com. Y la participación está sujeta a diversos términos y condiciones para aficionados que deben ser mayores de 18 años. No se requiere hacer ningún pago para participar ni para resultar ganador.