Mundial 2026: se recibieron más de 1,5 millones de solicitudes en 24 horas en la preventa de las entradas

Transcurridas solamente 24 horas de la apertura del plazo de inscripción a través de la tarjeta de crédito VISA para la preventa de entradas para el Mundial de 2026, la FIFA anunció que ya recibió algo más de 1.500.000 solicitudes de aficionados de 210 países.

Hasta ahora la mayor demanda corresponde a personas de los tres países que organizan la Copa: Canadá, Estados Unidos y México. Al margen de los anfitriones, los que más acudieron al llamado con la creación de un FIFA ID en la página oficial fueron desde la Argentina. Y le siguieron otras dos naciones sudamericanas -Colombia y Brasil- y cuatro europeas: Inglaterra, España, Portugal y Francia.

“Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo y de hasta qué punto está llamado este torneo a marcar un antes y un después en la historia del fútbol”, declaró Heimo Schirgi, director de Operaciones del Mundial, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año que viene.

Over 1.5 million fans, from 210 countries, have already signed up for the FIFA World Cup 26™ Visa Presale Draw 🏆🙌 — FIFA (@FIFAcom) September 11, 2025

El sorteo preferente a través de la tarjeta Visa constituye la primera etapa de la venta de boletos para el torneo y brinda a los aficionados una primera oportunidad de asegurar su lugar en la primera edición que se concretará con 48 equipos. Y se asegura que la hora en que se registren para el sorteo no afecta a las probabilidades de quedar seleccionados.

De hecho, quienes no se hayan inscripto todavía podrán hacerlo en cualquier momento antes de las 11 de la mañana (hora del este de los Estados Unidos) o la 17 (hora del Pacífico) del viernes 19 de septiembre. Tras un proceso de selección aleatoria, desde el 29 de este mes los aficionados recibirán una notificación por correo electrónico una vez que los resultados estén disponibles. Y se les asignará una fecha y franja horaria para adquirir los boletos, según disponibilidad.

Los hinchas de Argentina exhiben bombos con el nombre de Lionel Messi previo al partido contra Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026 y ahora lideran la demanda fuera desde los países anfitriones Gustavo Garello - AP

El periodo de asignación de franjas horarias comenzará el 1° de octubre. La venta inicial será con entradas para la etapa de grupos y estarán disponibles con un valor desde los 60 dólares. Los aficionados podrán adquirir a partir de entonces boletos individuales para los 104 partidos, así como entradas para ciertos estadios y selecciones.

Las siguientes fases de venta comenzarán el mismo 1 de octubre, por lo cual la entidad que organiza el evento anuncia que en FIFA.com/tickets puede obtenerse más información sobre el calendario previsto para las ventas y los tipos de boletos.

Es más, el organismo recomendó a los seguidores que utilicen exclusivamente este canal oficial, ya que los paquetes de hospitalidad y entradas adquiridos fuera de los canales autorizados podrían no ser válidos.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá Web: Fifa.com

Toda la información relacionada con el proceso del sorteo preferente de Visa, los precios y las fases adicionales de venta están disponible en FIFA.com. Y la participación está sujeta a diversos términos y condiciones para aficionados que deben ser mayores de 18 años. No se requiere hacer ningún pago para participar ni para resultar ganador.