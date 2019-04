Suárez estará al menos 15 días sin jugar por su esguince acromio-clavicular izquierdo Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019 • 14:57

La mala racha parece no tener final. Y el técnico Marcelo Gallardo debe seguir recurriendo a su ingenio para suplir las dolorosas ausencias que ha tenido que afrontar en los primeros cuatro meses del año. River vive un presente prometedor, con buenos resultados y un nivel de juego que sigue creciendo, pero a la vez no paran de caer soldados a la enfermería: ya son 20 lesionados en 20 partidos del semestre. Una cifra que sigue complicando los planes.

"Hace rato nos venimos sosteniendo con grandes rendimientos individuales a pesar de las lesiones. Esto hace que yo tenga confianza en cada uno de ellos. Está bueno apoyarnos en los niveles de estos futbolistas", destacó Gallardo en rueda de prensa tras el 2-0 sobre Palestino del miércoles pasado que sentenció la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Así, en el cuerpo técnico intenta no acrecentar la preocupación y habla de "mala racha", ya que solo 11 de las 20 lesiones son musculares.

Pero, más allá de que el entrenador hoy tiene varios puntos altos en los que apoyarse para no sufrir tanto los golpes, la lesión de Matías Suárez , quien padece un esguince acromio-clavicular izquierdo y se perderá al menos 15 días de actividad, llega en el momento más inoportuno: el ex Belgrano se había afianzado en la delantera titular junto con Lucas Pratto y su nivel evolucionaba cada vez más. Más allá de eso, tras el susto que produjo su caída en Chile, en Núñez fue un alivio que el problema no involucre al ligamento o a la parte ósea, evitando así una posible operación. De todos modos, el próximo gran objetivo de River es la Recopa Sudamericana, que disputará con Atlético Paranaense (22 y 29 de mayo, se define en el Monumental), por lo que se estima que podría estar presente en esas finales.

Scocco es el que más chances tiene de volver en el corto plazo: la semana que viene tendría el alta médica luego del desgarro en el gemelo derecho que sufrió el 21 de marzo

Así, el atacante se suma a la lista de diferenciados que todavía integran Milton Casco , Ignacio Scocco y Juan Fernando Quintero , quien ayer regresó de Colombia. "Es el momento de estar calmos y ver cómo encaramos estos días con los jugadores disponibles. El domingo tenemos un partido importante con Aldosivi y hay que ver cómo armamos el equipo", agregó Gallardo acerca del debut en los octavos de final de la Copa de la Superliga que será el próximo domingo en Mar del Plata (a las 17.45).

El probable equipo para el domingo: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; De La Cruz, Zuculini/Ponzio, Enzo Pérez; Nacho Fernández; Pratto y Borré.

Sin Suárez, lo más probable es que el DT opte por hacer ingresar a Rafael Borré (expulsado ante Palestino y con posibilidad de recibir dos fechas y perderse la ida de la Recopa Sudamericana) en su lugar, mientras que después podría repetir el mismo equipo. Más allá de eso, todavía no hay definiciones sobre el equipo y tanto Leonardo Ponzio como Exequiel Palacios y Cristian Ferreira pelean por ser titulares.

Scocco sufre una racha de lesiones que lo tiene marginado del equipo.

Suárez tendrá para al menos 15 días de recuperación tras sufrir un esguince acromio-clavicular en el hombro izquierdo

Ahora bien, ¿cómo está el resto de los lesionados? Scocco sigue evolucionando de forma positiva pero el cuerpo médico no le pone plazos a su regreso e irá viendo las respuestas de su gemelo derecho, tras el desgarro que sufrió el 21 de marzo en un entrenamiento. Algo similar ocurre con Casco, quien sigue recuperándose tras la fractura de clavícula derecha (24 de febrero) y, como los recientes estudios arrojaron que el hueso todavía no soldó, no será exigido ni apurado, por lo que al menos tendrá tres semanas más de espera. Así, el lateral izquierdo podría recién estar disponible para la Recopa Sudamericana.

En tanto, hoy Quintero volvió a los entrenamientos y empezó con los trabajos de kinesiología y gimnasio bajo las órdenes del cuerpo médico millonario luego de pasar 15 días en Colombia con su familia. El regreso del enganche colombiano, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el 17 de marzo, todavía no tiene fecha, pero se estima que al menos no jugará hasta octubre.

La lista completa de lesionados

Scocco (13/1): lesión muscular en el gemelo derecho Martínez Quarta (23/1): fatiga muscular en el isquiotibial derecho Quintero (28/1): tendinitis en el isquiotibial izquierdo Enzo Pérez (2/2): sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho Montiel (3/2): esguince de tobillo derecho Enzo Pérez (10/2): lesión muscular grado 1 en el recto interno izquierdo Palacios (10/2): fractura proximal de peroné derecho con un leve desplazamiento Montiel (17/2): esguince en la rodilla derecha Sibille (20/2): distensión en el recto anterior izquierdo Casco (24/2): fractura de clavícula derecha Nacho Fernández (24/2): lesión muscular en el isquiotibial izquierdo Rojas (24/2): traumatismo con leve esguince de tobillo derecho Scocco (26/2): entesitis en aductor derecho Rojas (3/3): esguince de tobillo izquierdo. Rojas (15/3): esguince de tobillo derecho. Enzo Pérez (16/3): sobrecarga muscular recto anterior izquierdo. Quintero (17/3): Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda Scocco (21/3): desgarro gemelo derecho Armani (30/3): lesión muscular grado 1 en bíceps femoral derecho Suárez (24/4): esguince acromio-clavicular izquierdo