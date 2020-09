Eduardo Salvio festeja con Guillermo Fernández, Walter Bou y Edwin Cardona el 2-0 a Libertad en Asunción; Boca es el único argentino que encabeza un grupo de la Copa Libertadores, su gran objetivo. Fuente: Reuters

18 de septiembre de 2020

Terminó la primera mitad de la etapa de grupos por la Copa Libertadores y el saldo para los cinco participantes argentinos es dispar. Al cabo de los tres partidos de cada uno, tres equipos se encuentran bien perfilados para alcanzar los octavos de final, y dos, en alto riesgo de eliminación.

En cierto sentido, no hay sorpresas: los tres grandes están en buena situación y los dos chicos van a sufrir en los próximos compromisos, si es que no quedan al margen prematuramente. El torneo sudamericano es muy exigente y muchas veces los clubes de corto historial -además de corto presupuesto- en certámenes internacionales tiene vuelo corto en la competencia. El panorama no es diáfano para el debutante absoluto Defensa y Justicia y menos aun para Tigre; lo contrario ocurre con River, Racing y, sobre todo, Boca.

A continuación, un vistazo detallado de cada equipo argentino que está disputando la Libertadores.

Grupo B: Tigre

Tras aquel protagonismo de 2013, cuando llegó a la rueda de octavos, en la que perdió ajustadamente (3-2) en el resultado global contra Olimpia, de Paraguay, Tigre se clasificó para este año al conquistar la Copa Superliga. Su acceso estuvo en duda, porque el equipo descendió a la segunda categoría y Conmebol debió pronunciarse sobre si estaba habilitado para intervenir en el campeonato.

Sebastián Prediger, experiencia en un Tigre de corto recorrido en la historia de la Libertadores: en su segunda participación, el equipo de la primera Nacional está muy comprometido tras el 1-4 a manos de Guaraní. Crédito: Conmebol

Ahora, con sus resultados, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito no está justificando su presencia. Perdió sus tres compromisos: 2-0 vs. Palmeiras en Buenos Aires, 2-0 vs. Bolívar en La Paz y 4-1 vs. Guaraní en Paraguay. Es cierto que mereció más que lo que se llevó, que los resultados en contra fueron exagerados, pero no tiene puntos y su diferencia de goles, -7, lo condiciona demasiado. Lo positivo es que de los tres encuentros que le quedan, dos serán en Victoria, contra Bolívar, este martes, y Guaraní, el jueves 1 de octubre. Pero el cierre en San Pablo frente a Palmeiras (miércoles 21/10) baja la expectativa.

Grupo D: River

La campaña del subcampeón no es buena en el saldo: un éxito, un empate, una caída. Pero River no sólo está segundo en la zona: el +5 que muestra su saldo de goles lo tranquiliza ante un eventual empate en puntos. Como Tigre, ha tenido más rendimiento que cosecha y le faltan dos encuentros como local.

Rafael Borré consiguió el 1-1 parcial de River en San Pablo, rumbo al 2-2 final; la película luce mejor que la fotografía en la zona D para el conjunto millonario. Fuente: Reuters

Hasta ahora fue irregular en los tableros: perdió pesadamente en Quito a manos de Liga, por 3-0; apabulló a Binacional en el Antonio V. Liberti, por 8-0, y obtuvo un seductor 2-2 en San Pablo. Lo más cuesta arriba de lo que tiene por delante es la visita del próximo martes a Binacional, con el viaje a Lima, pero en contrapartida zafará de la altura de Juliaca, porque el campeón peruano fue desplazado de su ciudad. Tampoco River jugará en su estadio lo que le queda en el grupo: será anfitrión de São Paulo (miércoles 30) y de Liga (martes 20/10) en el de Independiente. Aun con pocos puntos, 4, la perspectiva es favorable por rendimiento, situación en la tabla y fixture.

Grupo F: Racing

Rivales no tan exigentes y la posición de escolta con 3 unidades de distancia le dan a La Academia un cierto optimismo. Es verdad que desaprovechó una oportunidad de casi asegurar su pase de etapa al perder este jueves en Avellaneda por 1-0 frente al Nacional uruguayo, pero, más allá de que el tanteador fue injusto, Racing parece ser mejor que los adversarios que tiene por debajo en la zona. Antes derrotó al venezolano Estudiantes en Mérida por 2-1 y al peruano Alianza Lima por 1-0 en el Cilindro.

Héctor Fértoli, uno de los nuevos en un Racing que buena perspectiva en la zona F pero que no puede descuidarse en lo que le queda; Nacional, de Uruguay, que lo doblegó por 1-0 en Avellaneda, es el otro favorito del grupo. Crédito: Conmebol

Ahora debe presentarse en Lima, este miércoles; luego actuará en el Centenario, de Montevideo (miércoles 30), y cerrará recibiendo a Estudiantes (miércoles 21/10). Tiene buenas posibilidades, pero no puede descuidarse. El escueto +1 en goles no le otorga mucho respiro.

Grupo G: Defensa y Justicia

Lo del novel Defensa y Justicia, que llegó a la elite regional como subcampeón de la Superliga que por poco le ganó Racing en la temporada 2018/2019, es más que aceptable: en su primera participación presenta batalla contra dos históricos en el grupo, y, como sus compatriotas, tiene menos recompensa en los bolsillos que sudor y buenas producciones en la cancha. Acumula 3 unidades en el tercer puesto, a 2 del escolta, y ofrece un interesante +1, producto del 1-2 vs. Santos en la Argentina, el 1-2 a manos de Olimpia en Asunción y el 3-0 a Delfín en Buenos Aires.

Enzo Fernández maniobra en el 3-0 sobre Delfín; Defensa y Justicia la tiene difícil, en caso de superar a Olimpia el próximo miércoles se le allanará el camino. Fuente: AFP

Lo que viene es peligroso para el Halcón. Pero lejos está de ser imposible. El próximo compromiso es crucial: Olimpia en Florencio Varela, el miércoles. El cuadro paraguayo es el que lo precede a menos de una victoria de diferencia, y el eventual triunfador de ese choque saldrá muy bien parado con miras a las dos fechas finales. Después, el conjunto auriverde visitará a Delfín en Ecuador (jueves 1/10) y necesitará llegar con algún colchón numérico a la definición de la zona, porque le tocará lo más bravo: Santos en Brasil (martes 20/10).

Grupo H: Boca

El temor por el retorno al cabo de seis meses, con algunas bajas y escasos entrenamientos a causa del coronavirus, y ante un rival que tenía rodaje, contrastó con la solidez que el campeón argentino mostró en Asunción al vencer a Libertad por 2-0. Los previos 1-1 con Caracas en Venezuela y 3-0 en La Bombonera a Independiente Medellín se asocian para que Boca sea el único argentino líder de un grupo.

Superado su contagio de coronavirus, Carlos Tevez tuvo acción en Paraguay; es el capitán de un Boca que, con el triunfo sobre Libertad tras las dudas de los días previos, está bien perfilado hacia los octavos de final. Fuente: AP

Es, por supuesto, el más holgado de los cinco, con 7 puntos y +5. Y los compromisos remanentes no asustan: el único que afrontará como visitante será contra el último, y en las últimas dos jornadas Boca se moverá en la comodidad de su estadio, aunque sin su hinchada, por supuesto. Este jueves actuará en Colombia, donde lo recibirá Independiente todavía en busca de su primer punto en la tabla; posteriormente el equipo azul y oro será anfitrión de Libertad (martes 29) y de Caracas (jueves 22/10). Claro que nada está dicho a esta altura, por supuesto: esto es deporte. Pero a nadie sorprendería que Boca llegara a los playoffs de la Copa, incluso con anticipación.

