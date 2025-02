A 10 años de la última vuelta olímpica: qué fue de la vida de los últimos campeones argentinos en un Sudamericano Sub 20

“De la muerte a esto...”, dijo, emocionado, tras convertir aquel golazo frente a Uruguay que desató la fiesta en el Centenario de Montevideo. Fue el 7 de febrero de 2015. Ocho meses atrás, el 18 de junio de 2024, Ángel Correa se había sometido a una operación a corazón abierto que puso en riesgo su vida y, por supuesto, su carrera deportiva. Pero el rosarino superó todas las adversidades y con un golazo a lo Kun Agüero, enganchando una y otra vez hasta abrirse camino para tocar a la red, le dio a la Argentina su último Sudamericano Sub 20. Este domingo, desde las 21.30, la selección de Diego Placente buscará romper la racha negativa y gritar campeón ante Paraguay, en un histórico mano a mano con Brasil en la última jornada del torneo que se disputa en Venezuela.

Correa fue campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo y en 2022 integró el plantel argentino que se consagró en Qatar. Además lleva diez temporadas ininterrumpidas en el Atlético de Madrid, donde conquistó la Europa League 2017/2018 y LaLiga 2020/2021, entre otros trofeos. El enganche de 29 años es, sin dudas, el jugador más reconocido de aquella nómina de 23 juveniles que vencieron 2-1 a Uruguay en la final y obtuvieron, además, una plaza extra para los Juegos Olímpicos de Río. Entre los otros 22 futbolistas hay cuatro que juegan en Europa, cuatro en la Liga Profesional y dos que se encuentran sin club tras vestir los colores de Villa Cubas de Catamarca y Matienzo de Monte Buey.

Humberto Grondona logró dos títulos en los seleccionados juveniles argentinos

“Era un plantel maravilloso -afirma Humberto Grondona, DT de aquel equipo, en charla con LA NACION-. Mantuvimos la base de la Sub 17 que había sido campeona del Sudamericano de San Luis en 2013 y semifinalista en el Mundial de Emiratos. Y a esos chicos se sumaron los de la Categoría 95, de los cuales varios ya jugaban en Primera, como Agustín Rossi, Gio Simeone y Tomás Martínez. Fue un Sudamericano durísimo, pero fuimos superiores a todos los equipos”.

La Argentina se clasificó primera en el Grupo A y llegó a la última fecha del hexagonal final con una ventaja de dos puntos con respecto a Uruguay, su rival en el partido decisivo. Un empate le aseguraba el primer puesto, pero el equipo se hizo fuerte ante la Celeste y se impuso 2-1 con goles de Sebastián Driussi y Ángel Correa. Así, la selección cortó una sequía de 12 años sin ganar el Sudamericano, ya que la vez anterior había sido en 2003 con aquel famoso conjunto de Hugo Tocalli donde brillaban Carlos Tevez, Javier Mascherano y Fernando Cavenaghi.

Goles de Driussi y Correa ante Uruguay

“Lo bueno es que muchos chicos llegaron a lugares muy altos. Uno analizaba a esa camada de jugadores y ya se daba cuenta de que estaba ante un grupo de jugadores que, si se lo proponían, podían triunfar en el fútbol”, destaca Grondona, quien condujo a la Argentina en el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda (quedó afuera en primera ronda) y fue cesanteado de su cargo.

Los arqueros citados por Grondona fueron Augusto Batalla (capitán), hoy en Rayo Vallecano; Agustín Rossi, exBoca en Flamengo de Brasil; y José Devecchi, el correntino surgido de San Lorenzo que pasó por Audax, Aldosivi, Sarmiento y Banfield y retornó este año al Ciclón para ser suplente del paraguayo Orlando Gil.

Agustín Rossi, arquero de Flamengo; en acción durante un partido por el Brasileirao 2023 ante Gremio Pedro H. Tesch - Getty Images South America

Entre los seis defensores convocados, cuatro juegan en el ascenso: Facundo Cardozo (San Miguel); Facundo Monteseirin (Nueva Chicago), Rodrigo Moreira (Atlanta) y Leandro Vega (Almirante Brown). Cardozo se inició en Vélez y anduvo por Bolivia, India, México, Chile y Azerbaiyán. además de vestir las camisetas de Arsenal, All Boys y Platense. Monteseirin se formó en Boca y en Lanús y fue campeón de la Sudamericana 2013 dirigido por Guillermo Barros Schelotto. También jugó en Arsenal, San Martín de San Juan, Tigre, Chicago, Chaco For Ever y Unión San Felipe, y en noviembre pasado fue noticia por convertir un golazo para Villa Rosa en la polémica Copa Potrero. Moreira disputó tres partidos en Independiente, desfiló por varios clubes del ascenso y llegó este año al Bohemio tras jugar en Deportes Limache de Chile. Y Vega corrió la misma suerte en River y desembarcó en la Fragata luego de disputar casi 80 partidos en Emelec y de sus efímeros pasos por Antofagasta, Racing de Montevideo y Maipú de Mendoza.

Vega es compañero en Almirante de Joaquín Ibáñez, aquel volante de Lanús que fue titular a lo largo del Sudamericano y realizó casi toda su trayectoria en el fútbol del ascenso. Tomás Martínez, campeón de la Sudamericana 2014 con River, es figura de Melgar de Perú, donde aterrizó en 2023 tras jugar en España, Portugal y Estados Unidos. El exBoca Leonardo Suárez disputó más de 100 partidos en LaLiga y en 2020 llegó a México para jugar en América, Santos Laguna y Pumas. Nicolás Tripicchio es titular en San Lorenzo, Leonardo Rolón está en el Trans Narva de Estonia y otros tres volantes de la lista se quedaron sin club a finales de 2024.

Nicolás Tripichio, ahora titular en San Lorenzo, en acción en el partido ante Vélez por la fecha4 del Apertura 2025 Fotobaires

Mariano Bareiro retornó del Hapoel Beer Sheva de Israel y se entrena por su cuenta: Lucio Compagnucci, autor de un gol clave frente a Colombia en el hexagonal final del Sudamericano, jugó la última Liga Bellvillense para Matienzo de Monte Buey, el pueblo de su papá, Carlos, gloria de Vélez y actual ayudante de campo de Mauricio Pellegrino; e Iván Leszczuk, quien asomó en Boca de la mano de los Mellizos, también hizo carrera en el ascenso y en disputó el Regional Federal Amateur con Villa Cubas de Catamarca.

Con nueve goles en nueve partidos (dobletes ante Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay), Giovanni Simeone resultó goleador del Sudamericano Sub 20 de 2015 antes de su despegue en Banfield y de asentarse en el fútbol italiano. Su compañero de delantera era Sebastián Driussi, mientras que en el banco solían esperar el exSan Lorenzo Rodrigo Contreras, que va por su 13º club en la U de Chile; Cristian Espinoza, hoy en el San Jose Earthquakes de la MLS y Maximiliano Rolón, el chico que se formó en la Masia del Barcelona y, tras un largo recorrido por Brasil, España, Chile, Ecuador e Irán, falleció en un accidente de tránsito en 2022 mientras era jugador de Atlético Chabás, en la Liga Casildense.

Giovanni Simeone con la actual camiseta de Napoli, frente a Barcelona, por la Champions League 2024 Gregorio Borgia - AP

Tras aquella consagración en Uruguay 2015, Argentina disputó otros tres Sudamericanos Sub 20: fue cuarta en Ecuador 2017, segunda en Chile 2019, penúltima en su grupo en Colombia 2023; y este jueves buscará el título en Venezuela 2025 con figuras como Claudio Echeverri, Maher Carrizo, Ian Subiabre, Franco Mastantuono y Julio Soler. Una gran oportunidad para volver a hacer historia.

