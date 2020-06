Duró poco retirado: a los 36 años, Arjen Robben anunció su regreso al fútbol

A los 36 años, Arjen Robben regresará al fútbol profesional con la camiseta de Groningen, el club en el que debutó hace casi dos décadas.

Sorpresa: a los 36 años, y a 12 meses de su retiro de la actividad profesional, el neerlandés Arjen Robben vuelve al fútbol . Lo hará con la camiseta del club que lo formó y le dio su primera oportunidad profesional, FC Groningen , de su país, y a casi 20 años de su primer partido oficial , del 3 de diciembre de 2000. "Mi sueño es jugar en Groningen", anunció el ex atacante de PSV, Real Madrid, Chelsea y Bayern en un video de presentación publicado por la cuenta oficial de su club.

"En las últimas semanas he tenido conversaciones con personas del club y lo principal es que he escuchado el llamado de nuestros aficionados", dijo Robben. El veloz delantero leyó una pancarta que contenía la frase "Arjen, sigue tu corazón". Ella fue suficiente para convencerlo de intentar la vuelta.

En junio del año pasado, Robben se despidió de Bayern y anunció que se retiraba de la actividad; pasó sólo un año sin fútbol y decidió regresar.

Sin embargo, aún no está resuelto cuándo podrá entrenarse con sus compañeros. La temporada de la Eredivisie fue anulada por la pandemia de coronavirus; Groningen ocupaba el noveno puesto. "No estoy seguro de qué ocurrirá. Sí lo estoy de que mi ilusión y mi motivación están al 100 por ciento. Será un duro reto físico, pero voy a intentarlo. Voy a trabajar duramente y cuando todo esté bien me uniré a los entrenamientos del equipo para la próxima temporada", contó el futbolista, que brilló en el seleccionado de su país: en 2010 fue subcampeón mundial en Sudáfrica y en 2014 consiguió el tercer puesto en Brasil.

Así se despidió Robben de Bayern en 2019

"Tenía 12 años cuando llegué a jugar en la academia de Groningen. Debuté contra Feyenoord cuando tenía 16. Después de dos años, fui transferido a PSV. Después de una maravillosa aventura de 18 años... vuelvo a casa", relató Robben en su video de presentación. Y añadió: "Lo hago en un tiempo de crisis, que también golpea a Groningen. Pero es muy bueno ver que todos ayudan y apoyan al club. Yo también lo hago y eso me hizo ver qué más podía hacer".