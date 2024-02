escuchar

La selección argentina Sub 23 se juega este domingo, contra Brasil, la última chance de asegurarse su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024 que se desarrollarán desde el 26 de julio. Y lo hace disputando el clásico en la última fecha de la Fase Final del Preolímpico sudamericano que tiene lugar en Venezuela y que la ve llegar a la jornada definitiva como tercera en las posiciones de este cuadrangular. Por eso, solo le sirve ganar. El torneo otorga dos plazas clasificatorias, para el primero y segundo, además del título de campeón, por lo que otra cosecha que no sea la de los tres puntos, la marginará de la máxima cita del deporte de este año. Se miden desde las 17.30, en simultáneo con Paraguay vs. Venezuela, los otros protagonistas de esta instancia.

En la Argentina, este encuentro, como todos los del certamen en los que participó la albiceleste, se puede ver por televisión en TyC Sports y DSports. A su vez, es viable acceder por streaming, sintonizando ambas señales a través de Flow, Telecentro Play y DGO, plataformas para las cuales se requiere ser cliente. También está disponible en TyC Sports Play. El sitio canchallena.com dispone de los dos partidos que definen la clasificación con datos y estadísticas actualizadas en tiempo real, además de tabla de posiciones y más información.

Pablo Solari abrió el marcador ante Paraguay, pero la Argentina no lo pudo sostener: fue 3 a 3 Matias Delacroix - AP

La selección argentina ya no tiene margen de error en la competencia. Está obligada a derrotar a su eterno rival para obtener uno de los dos cupos disponibles, por lo que jugará con los dientes apretados y muy probablemente sintiendo la presión de la situación. A la Verdeamarela le alcanza con un empate. Paraguay y Venezuela se disputarán el otro boleto a la misma hora, con la albirroja con ventaja por encontrarse en el primer puesto de la tabla de posiciones.

El combinado albiceleste, bicampeón olímpico (Atenas 2004 y Beijing 2008), quiere lograr el sexto título en un Preolímpico tras haberlo conseguido en Perú 1960 y 1964, Colombia 1980 y 2020, y Chile 2004. La paridad es tal que en la última jornada puede quedarse con las manos vacías o levantar el trofeo. De triunfar, el equipo dirigido por Javier Mascherano se consagraría campeón si Paraguay pierde, aunque un empate entre paraguayos y venezolanos también podría servirle según la diferencia de gol.

La Argentina no tuvo un Preolímpico fácil: se le escaparon partidos en los que fue mejor Ariana Cubillos - AP

Se complicó con dos empates en tiempo de descuento

En la primera jornada de este cuadrangular que juegan los dos mejores de la instancia preliminar de grupos, la Argentina igualó 2 a 2 con Venezuela, en tiempo adicional y con un polémico arbitraje que sancionó mediante el VAR una falta muy cuestionada y para muchos, inexistente, lo que fue clave para el empate de la Vinotinto.

Ante Paraguay, abrió el marcador con un gol “desde el vestuario” de Pablo Solari, pero no lo pudo sostener. El delantero de River recibió desde la izquierda un centro preciso y limpio del volante de Boca Cristian Medina y solo tuvo que colocar bien el pie para cambiarlo por gol. Sin embargo, a los 42′ Diego Gómez envió un tiro libre que se desvió en la barrera y decretó el empate. A los 70′, el defensor Alan Núñez, con un sablazo desde la derecha y cara a cara con el arquero Leandro Brey, coronó una gran contra colectiva de la albirroja para ponerla en ventaja.

A los 84′, el campeón del mundo con la selección mayor, Thiago Almada, anotó de penal tras falta a Luciano Gondou, pero a los 90′ Enso González aprovechó la desesperación albiceleste y marcó el 3 a 2. Aún allí, quedaba más: la Argentina fue con el corazón en la mano y lo igualó de nuevo, a los 97′, por intermedio de Federico Redondo, atento al rebote del arquero y con todo el equipo tirado en ataque, yendo a buscar. Esta paridad fue la que le dio “una vida más” en el certamen.

Argentina vs. Brasil: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano 2024.

Día: Domingo 11 de febrero.

Hora: 17.30.

Estadio: Nacional Brígido Iriarte, Caracas, Venezuela.

TV: TyC Sports y DSports.

Streaming: TyC Sports Play.

El DT, Javier Mascherano, estuvo en los dos planteles que consiguieron el oro y es el único futbolista argentino bicampeón olímpico y el segundo atleta del país con esa condición. Sin embargo, el ‘Jefecito’ es resistido por los hinchas argentinos y, a sabiendas de eso, dejó una reflexión al término del duelo ante Paraguay: “Yo no puedo estar pensando en lo que dicen de mí. Acepto las críticas de donde vengan y como vengan. Si la gente me critica, debe de pensar que no lo hago bien. Y está perfecto, es su opinión. Y no digo que no tenga razón; puede que tenga razón. Sólo me enfoco en dar lo mejor de mí para ayudar a los jugadores”, comentó.

Javier Mascherano asume la responsabilidad de las falencias del equipo, pero confía en clasificar FEDERICO PARRA - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a París 2024, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.20 contra los 2.80 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Posibles formaciones

Argentina : Leandro Brey; Juan Nardoni, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Lucas Esquivel; Ezequiel Fernández; Juan Sforza; Pablo Solari, Claudio Echeverri, Thiago Almada; Santiago Castro.

: Leandro Brey; Juan Nardoni, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Lucas Esquivel; Ezequiel Fernández; Juan Sforza; Pablo Solari, Claudio Echeverri, Thiago Almada; Santiago Castro. Brasil: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson y Alexsander Gomes da Costa; Gabriel Pirani, Andrey Santos; Gabriel Pec, Maurício, John Kennedy; Endrick.