A qué hora juega Argentina vs. Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas 2026

La seleción argentina visita este martes a Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. El combinado nacional ya está clasificado al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y tiene asegurado el primer puesto asegurado en la tabla de posiciones.

El encuentro inicia a las 20 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Moisés Caicedo es la gran figura de la selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece

La previa de Ecuador vs. Argentina

El combinado dirigido por el argentino Sebastián Beccacece hizo un gran certamen y llegó a la última ventana de partidos con la clasificación a la Copa del Mundo en su bolsillo. El jueves pasado igualó ante Paraguay en Asunción 0 a 0 e hilvanó su cuarto empate seguido, por lo que cayó desde el segundo hasta el cuarto puesto de la tabla de posiciones donde acumula 26 unidades producto de siete victorias, ocho pardas y apenas dos derrotas -es el equipo que menos perdió en el campeonato-.

El Tri tiene como objetivo ganarle al campeón del mundo para aspirar a terminar segundo, justo por detrás de la albiceleste. Puede superar a Brasil, actual escolta con 28 unidades y que visitará a Bolivia en su última presentación; y Uruguay, tercero con 27 previo a su visita a Chile. Para ello necesita imponerse en su encuentro y que no ganen ni la Canarinha ni la Celeste.

El elenco de Lionel Scaloni, por su parte, busca cerrar una gran eliminatoria en la que dominó de principio a fin y ello lo plasmó en la clasificación: manda con 38 puntos gracias a 12 triunfos, dos empates y tres caídas. De hecho, disputó los últimos tres encuentros con la tranquilidad de haber accedido a la cita ecuménica y el jueves pasado doblegó a Venezuela 3 a 0 en el estadio Monumental.

De cara al último cotejo, el DT no podrá contar con Cristian ‘Cuti’ Romero porque acumula dos tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción mientras que Lionel Messi, tras su doblete frente a Venezuela, fue desafectado de la convocatoria para que pueda descansar antes de regresar a Inter Miami.

Lionel Scaloni tiene algunas dudas para la formación inicial vs. Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas Manuel Cortina - La Nacion

En la conferencia de prensa que brindó este lunes, el entrenador adelantó que Lautaro Martínez es titular y que hay más modificaciones: “En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”. En ese contexto, pelean por un lugar Gonzalo Montiel y Nahuel Molina en el lateral derecho; Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña en el sector izquierdo; Exequiel Palacios y Nicolás González para ingresar en el mediocampo, donde uno de los que puede salir es Thiago Almada. Quien no vuelve a repetir titularidad es Franco Mastantuono.

Posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás González o Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.54 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del anfitrión. El empate llega a 2.94.

Ambos seleccionados se enfrentaron en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, en septiembre de 2023, y ganó la Argentina 1 a 0 con gol de Lionel Messi. Pero el último cruce fue el año pasado, en los cuartos de final de la Copa América 2024, y la albiceleste se impuso 4 a 2 por penales tras empatar 1 a 1 con anotaciones de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez. En la tanda se lució Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien atajó los remates de Ángel Mena y Álan Minda.

El de este martes será el 42° enfrentamiento entre argentinos y ecuatorianos con un historial muy favorable a la selección nacional con 24 victorias contra cinco de la Tri. Hubo 12 empates.