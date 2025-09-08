Cuándo juega Venezuela vs. Colombia, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, hora y TV

Venezuela recibirá este martes a Colombia por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas con el anhelo de quedarse con el boleto al repechaje del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. El cotejo está programado a las 20.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala del encuentro que se desarrollará en el estadio Monumental de Maturín y arbitrará el brasileño Wilton Sampaio, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.43 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.15.

Venezuela vs. Colombia: todo lo que hay que saber

Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 - Fecha 18

Día: Martes 9 de septiembre de 2025.

Hora: 20 (hora argentina).

Estadio: Monumental de Maturín.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

TV: DSports.

Streaming: DGO.

El combinado dirigido por el argentino Fernando Batista quiere quedarse con el séptimo lugar para acceder al repechaje. Acumula 18 puntos gracias a cuatro victorias, seis empates y siete derrotas y llega a la última jornada con una ventaja de una unidad sobre Bolivia, el único equipo que puede privarlo de seguir peleando por ser mundialista por primera vez en su historia.

El panorama le favorece, incluso, con la diferencia de goles. La Vinotinto tiene -7 y Bolivia, -19. En ese contexto, si el combinado del altiplano no derrota a la Canarinha, automáticamente los venezolanos obtendrán el boleto a la reclasificación sin importar su resultado. Si Bolivia se impone, en tanto, la obliga a superar a los colombianos.

El subcampeón de la Copa América 2024, en tanto, accedió a la próxima Copa del Mundo tras derrotar en la jornada que pasó a Bolivia 3 a 0 y cerrará su participación en el torneo con el anhelo de arruinarle la fiesta a un seleccionado con el que tiene una especie de “clásico” por la gran rivalidad que hay.

El elenco de Néstor Lorenzo marcha quinto en la tabla de posiciones con 25 unidades conseguidas con seis victorias, siete igualdades y cuatro derrotas y puede escalar hasta el segundo lugar, aunque debe ganar y que se le den varios resultados (derrota de Brasil y Uruguay, además de que Ecuador de derrote a la Argentina).

Posibles formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Colombia y Venezuela se enfrentaron en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas con victoria cafetera 1 a 0 con gol de Rafael Santos Borré.