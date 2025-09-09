Partidos de hoy de las eliminatorias sudamericanas 2026

Este martes finalizan las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para otorgar sus seis boletos directos al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 más el repechaje con cinco encuentros casi en simultáneo. Todos los duelos se puede seguir en vivo por canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada la abren Ecuador y la Argentina desde las 20 (hora argentina) en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Ambos equipos ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo y protagonizan el único cotejo en el que los contrincantes está en la misma condición.

La selección argentina y Ecuador abren la última fecha de las eliminatorias sudamericanas en Guayaquil Santiago Filipuzzi

El resto de los cotejos comenzarán media hora más tarde, a las 20.30. En Maturín, Venezuela se juega su pase a la reclasificación ante Colombia. La Vinotinto disputa su encuentro con un ojo puesto en Bolivia frente a Brasil, que se desarrolla en simultáneo en el estadio Municipal El Alto. El conjunto dirigido por Fernando Batista tiene 18 puntos y el de Óscar Villegas, 17. En caso de igualdad en unidades, los comandados por el DT argentino se quedarán con el séptimo lugar porque tienen mejor diferencia de goles (-7 contra -19).

Perú, ya eliminado, y Paraguay, clasificado a la cita ecuménica de la mano de Gustavo Alfaro, se miden en el estadio Nacional de Lima. Por último, Chile y Uruguay se cruzan en el estadio Nacional de Santiago sin nada en juego porque la Roja está eliminada y el seleccionado de Marcelo Bielsa accedió a la Copa del Mundo en la jornada anterior.

Marcelo Bielsa llevó a Uruguay al Mundial 2026 EITAN ABRAMOVICH - AFP

Así se jugará la última fecha de las eliminatorias

Martes 9 de septiembre

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

20: Ecuador vs. Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

20.30: Venezuela vs. Colombia - Estadio Monumental de Maturín - DSports.

20.30: Perú vs. Paraguay - Estadio Nacional del Perú - DSports 2.

20.30: Bolivia vs. Brasil - Estadio Municipal de El Alto - TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

20.30: Chile vs. Uruguay - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos - TyC Sports Play.

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminaron entre el primer y el sexto puesto se clasificaron de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.