A qué hora juega Argentina vs. Mauritania, por un amistoso internacional hoy

La selección argentina juega este viernes el primero de sus dos amitosos de la fecha FIFA de marzo, ante Mauritania en la Bombonera de Buenos Aires, desde las 20.15 (horario argentino) y con televisación en vivo de Telefé y Dsports. El equipo africano es notablemente muy inferior al campeón del mundo, pero es lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió tras la caída de la Finalissima ante España, hoy mejor equipo del mundo y parámetro insustituible de cara a la recta final hacia la Copa del Mundo 2026. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com.

Tras este encuentro, en el que el DT Lionel Scaloni pretende mandar a la cancha a un mix de habituales titulares y suplentes, el próximo martes 31 la albiceleste se enfrentará a Zambia, oponente del mismo tenor que el de este viernes. Sin embargo, pese a la poca exigencia que demandan, el entrenador pretende usar los encuentros para terminar de delinear la lista de convocados hacia el Mundial que inicia el 11 de junio en Estados Unidos-México-Canadá.

Argentina vs. Mauritania: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional - Fecha FIFA de marzo

Día: Viernes 27 de marzo.

Hora: 20.15 (horario argentino).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Derliz López (Paraguay).

TV: Telefé y DSports.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

A la Argentina se le canceló la gira por Medio Oriente a raíz de la Guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, en la que iba a jugar la Finalissima ante España pendiente desde 2024 cuando equipos fueron campeones de América y Europa, respectivamente. Y también el amistoso siguiente ante Qatar, que iba a tener el mismo escenario: el estadio de Lusail. Entonces, la AFA salió de urgencia a buscar rivales y lo que arregó fueron dos, muy inferiores, pero que en algún punto sirven para que el público local siga disfrutando de la proximidad con el campeón del mundo.

En la previa al Mundial, quedará una ventana más de amistosos, y allí se espera llegar en mejores condiciones: Scaloni ya anunció que Serbia sería uno de los oponentes. Justamente, el seleccionado argentino no se mide con un conjunto europeo desde que se consagró en Qatar 2022.

El DT Lionel Scaloni fue muy claro en su conferencia de prensa previa al amistoso con Mauritania y espera rivales de más jerarquía LUIS ROBAYO - AFP

Para los africanos enfrentar a la Argentina en la Bombonera es todo un acontecimiento. El equipo es dirigido por el español Aritz López Garai y su última presentación oficial fue el 25 de noviembre pasado con derrota ante Kuwait 2 a 0 por la clasificación a la Copa Árabe. Arrastra una racha de seis partidos sin victorias, con tres derrotas y tres empates, y su último triunfo se remonta al 5 de septiembre de 2025 2-0 frente a Togo, como local, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Más allá de esa victoria, en el certamen clasificatorio de África el seleccionado mauritano integró el Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur y se ubicó en la penúltima posición con siete puntos en 10 encuentros.

En su plantel se destacan los jugadores Said Imigene, defensor de Leganés; Oumar Ngom, mediocampista de Lecce de Italia; y el delantero Aboubakary Koita, que juega en AEK de Grecia. Su jugador más valioso es Lamine Ba, nacido en Francia pero nacionalizado mauritano, que juega en la segunda de Polonia, con un valor de 600.000 euros, aproximadamente (según Transfermarkt).