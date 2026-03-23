Lista de convocados de la selección argentina para los amistosos con Mauritana y Zambia, por la fecha FIFA

La selección argentina tiene por delante dos amistosos, en los que el DT Lionel Scaloni terminará de definir la lista de convocados para el Mundial 2026. En ese contexto, varios de los citados para jugar ante Mauritania y Zambia se juegan su última ficha para ganarse un lugar en la nómina definitiva. Entre novedades y bajas por lesión, hay un total de 29 futbolistas que se entrenarán en Ezeiza y, probablemente, sumarán minutos ante alguno de los seleccionados africanos.

La lista tiene a Lionel Messi como figura estelar. El capitán, que recientemente llegó a los 900 goles como profesional, necesita rodaje para llegar en plenitud física a la que será su sexta y última Copa del Mundo, lo que marcaría un récord absoluto. Además, lógicamente, está la base titular: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Lisandro y Lautaro Martínez, por su parte, están lesionados y no fueron llamados.

Nahuel Molina está en un nivel excepcional y viene de convertir golazos ante Getafe y Real Madrid JAVIER SORIANO - AFP

Scaloni ya dejó en claro que sigue a varios jugadores para el Mundial. “Manejamos una lista de más de 50 futbolistas con nivel parejo y dentro de eso pueden estar todos. Estamos alerta a lesiones o bajo rendimiento y en eso somos inflexibles, con todo el dolor del alma. No descartaría a ninguno de los que hemos convocado”, señaló el técnico a principios de este año.

En cuanto a los arqueros, además del ‘Dibu’, aparecen Gerónimo Rulli y Juan Musso, que regresa en lugar de Walter Benítez. En la última línea, más allá de los mencionados anteriormente, también dicen presente Marcos Senesi, Tomás Palacios, Gabriel Rojas y Marcos Acuña. Fueron desafectados por lesión Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, que fue reemplazado por Lucas Martínez Quarta.

La mitad de la cancha también tiene a referentes como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, infaltables desde hace varios años aún a pesar de que ya no juegan en Europa. Exequiel Palacios también fue citado al igual que Thiago Almada, que se ganó un lugar y hasta se perfila como titular. Los que intentarán ganarse un lugar esta semana son Máximo Perrone, Valentín Barco, Franco Mastantuono y Nico Paz, aunque este último tiene un pie en el avión gracias a sus excelentes actuaciones en los últimos meses.

En ataque, Julián y Messi son indiscutibles de cara al Mundial al igual que Lautaro, pero el ‘Toro’ no podrá participar de los amistosos por una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. La duda pasa por el tercer ‘9′ e incluso por aquellos segundos delanteros o extremos que sueñan con un lugar. En ese contexto, fueron citados José Manuel ‘Flaco’ López, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.

Joaquín Panichelli es uno de los argentinos con mejor presente en todo el mundo; es el goleador de la Ligue 1 de Francia X @RCSA_English

Por último, se mantienen como inamovibles los “comodines” de Atlético de Madrid: Nicolás González y Giuliano Simeone. Su factor de polifuncionalidad resulta vital en una lista de 26, por lo que poseen una ventaja por su capacidad de ocupar varios roles (carrileros, volantes por los costados y hasta incluso extremos), una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente tras el aporte de ambos en las eliminatorias.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

*Mastantuono, Panichelli y Martínez Quarta se sumaron a la lista de convocados posteriormente, tras no ser anunciados en primera instancia.