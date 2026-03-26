Así quedaron todos los Repechajes de Europa al Mundial 2026: uno por uno, todos los cruces

Este jueves se disputaron las semifinales de los repechajes europeos rumbo al Mundial 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cruces de las finales: Italia vs. Bosnia, Suecia vs. Polonia, Turquía vs. Kosovo y Dinamarca vs. República Checa. Todos los partidos se llevarán a cabo el próximo martes 31 de marzo y los ganadores se clasificarán a la Copa del Mundo.

La Azzurra derrotó a Irlanda del Norte por 2 a 0 como local con goles de Sandro Tonali y Moise Kean. Los Dragones lograron el batacazo al eliminar por penales a Gales, luego del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Daniel James -G- y Edin Dzeko -B-. Las Águilas Blancas le ganaron 2 a 1 a Albania con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski (Arber Hoxha puso en ventaja parcial a los albaneses).

Bosnia y Herzegovina dio la nota al vencer a Gales y se ilusiona con sorprender a Italia DARREN STAPLES - AFP

Los de Luna y Estrella, por su parte, vencieron por 1 a 0 a Rumania con un tanto de Ferdi Kadioglu. En el mano a mano más entretenido, los Dardarios derrotaron a Eslovaquia por 4 a 3 como visitantes gracias a las anotaciones de Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi (Martin Valjent, Lukas Haraslin y David Strelec convirtieron para los eslovacos).

La Dinamita Roja no tuvo inconvenientes y goleó 4 a 0 a Macedonia del Norte con un doblete de Gustav Isaksen y sendas anotaciones de Mikkel Damsgaard y Christian Nørgaard. Por último, Chequia dejó en el camino a Irlanda y se metió en la final del repechaje “UEFA D” al ganar por penales luego del 2 a 2 en los 120′ por los tantos de Patrik Schick y Ladislav Krejčí para el local, y de Troy Parrott y Matej Kovar en contra para los irlandeses.

Dinamarca sacó la mayor diferencia en los repechajes, goleó 4 a 0 a Macedonia del Norte, y sueña con ir al Mundial LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

Cronograma y resultados de los repechajes de Europa

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Repechaje A

Semifinales

Italia 2 - 0 Irlanda del Norte

Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia y Herzegovina

Final

Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania 1 - 3 Suecia

Polonia 2 - 1 Albania

Final

Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

Turquía 1 - 0 Rumania

Eslovaquia 3 - 4 Kosovo

Final

Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte

República Checa 2 (4) - (3) 2 Irlanda

Final

Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.