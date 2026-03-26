Así quedaron todos los Repechajes de Europa al Mundial 2026: uno por uno, todos los cruces

Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y República Checa se disputarán los últimos cuatro cupos mundialistas para los europeos
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Este jueves se disputaron las semifinales de los repechajes europeos rumbo al Mundial 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cruces de las finales: Italia vs. Bosnia, Suecia vs. Polonia, Turquía vs. Kosovo y Dinamarca vs. República Checa. Todos los partidos se llevarán a cabo el próximo martes 31 de marzo y los ganadores se clasificarán a la Copa del Mundo.
La Azzurra derrotó a Irlanda del Norte por 2 a 0 como local con goles de Sandro Tonali y Moise Kean. Los Dragones lograron el batacazo al eliminar por penales a Gales, luego del empate 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Daniel James -G- y Edin Dzeko -B-. Las Águilas Blancas le ganaron 2 a 1 a Albania con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski (Arber Hoxha puso en ventaja parcial a los albaneses).
Los de Luna y Estrella, por su parte, vencieron por 1 a 0 a Rumania con un tanto de Ferdi Kadioglu. En el mano a mano más entretenido, los Dardarios derrotaron a Eslovaquia por 4 a 3 como visitantes gracias a las anotaciones de Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi (Martin Valjent, Lukas Haraslin y David Strelec convirtieron para los eslovacos).
La Dinamita Roja no tuvo inconvenientes y goleó 4 a 0 a Macedonia del Norte con un doblete de Gustav Isaksen y sendas anotaciones de Mikkel Damsgaard y Christian Nørgaard. Por último, Chequia dejó en el camino a Irlanda y se metió en la final del repechaje “UEFA D” al ganar por penales luego del 2 a 2 en los 120′ por los tantos de Patrik Schick y Ladislav Krejčí para el local, y de Troy Parrott y Matej Kovar en contra para los irlandeses.
Cronograma y resultados de los repechajes de Europa
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Repechaje A
Semifinales
- Italia 2 - 0 Irlanda del Norte
- Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia y Herzegovina
Final
- Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.
El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
- Ucrania 1 - 3 Suecia
- Polonia 2 - 1 Albania
Final
- Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.
El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
- Turquía 1 - 0 Rumania
- Eslovaquia 3 - 4 Kosovo
Final
- Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.
El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
- Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte
- República Checa 2 (4) - (3) 2 Irlanda
Final
- Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.
El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
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