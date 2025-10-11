A qué hora juega Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025

El equipo albiceleste quiere dar un paso más en la cita ecuménica; no consigue el título desde 2007, pese a ser el más ganador
La Argentina Sub 20 se enfrenta a México este sábado, en los cuartos de final del Mundial de la categoría que tiene lugar en Chile, con la ilusión de seguir avanzando en la carrera por el título. El encuentro, que inicia a las 20 (horario argentino), se puede ver en vivo por televisión en Telefé y DSports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.
Desde las 17, solo por el canal deportivo de DirecTV (Dsports), jugarán España y Colombia, cuyo ganador enfrentará al que se imponga de Argentina vs. México.
Los otros dos encuentros correspondientes a los cuartos de final tendrán lugar este domingo: Estados Unidos vs. Marruecos y Noruega vs. Francia.
El equipo dirigido por Diego Placente ganó los cuatro partidos que disputó en el torneo, el último ante Nigeria 4 a 0 por los octavos de final con anotaciones de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti. Antes, dominó el Grupo D de la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0 y avanzó como el segundo mejor primero, por lo que se posicionó como uno de los candidatos al título que logró seis veces y del que es el máximo ganador, pero no obtiene desde Canadá 2007.
Lo negativo para el DT es que no puede contar con Álvaro Montoro, quien se sufrió una fractura en su clavícula derecha y será intervenido quirúrgicamente. El reemplazante el delantero de Benfica podría ser Gianluca Prestianni, quien lo reemplazó en el juego.
Los mexicanos, por su parte, sacaron del campeonato a Chile en octavos con una contundente victoria 4 a 1 gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos por duplicado. En la instancia inicial, el combinado norteamericano fue escolta de Marruecos en la zona C con cinco puntos producto de una victoria ante lo marroquíes 1 a 0 y sendos empates frente a Brasil y España 2 a 2 por lo que, al igual que la Argentina, está invicto.
La Argentina y México se enfrentaron tres veces en mundiales Sub 20 con dos triunfos sudamericanos y uno norteamericano. La última vez fue en la primera etapa de Colombia 2011 con victoria 1 a 0 de la albiceleste gracias a un tanto de Erik Lamela. En Canadá 2007, última cita ecuménica que ganó la Argentina, se vieron las caras en cuartos de final y fue triunfo 1 a 0 con anotación de Maximiliano Moralez. La única alegría mexicana fue en octavos de final de Nigeria 1997 por 4 a 1. El gol argentino fue de Luciano Galletti.
