Argentina vs. Nigeria Sub 20: resumen, goles y resultado del partido del Mundial Chile 2025

Con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti, la selección argentina derrotó este miércoles a Nigeria 3 a 0 en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile y se metió entre los ocho mejores después de 14 años -la última vez había sido en Colombia 2011-.

El encuentro se disputó en el estadio Nacional de Santiago y lo arbitró el italiano Maurizio Mariani. En la próxima etapa los argentinos enfrentarán a México, verdugo del anfitrión 4 a 1.

El resumen de Argentina vs. Nigeria

El combinado albiceleste pegó de entrada. Al minuto, Ian Subiabre se sacó un rival de encima, remató de zurda y la pelota rebotó en un defensor. El rebote, alto, lo ganó Dylan Gorosito frente a dos oponentes y el arquero Ebenezer Harcourt, quien salió lejos del arco innecesariamente, y asistió al goleador Alejo Sarco.

Con la ventaja, la Argentina ganó en tranquilidad. Casi no pasó sobresaltos y fue punzante para atacar. También efectiva, porque luego de que a Valentín Acuña le cometieron una falta tras un disparo desde la medialuna que se fue por arriba del travesaño, Maher Carrizo amplió la diferencia con preciso tiro libre.

El arquero nigeriano Ebenezar Harcourt no pudo detener el tiro libre de Maher Carrizo Matias Delacroix� - AP�

Las Águilas utilizaron la tarjeta verde en el cierre del primer tiempo para que el árbitro Mariani revise un pisotón de Tobías Ramírez a Salihu Nasiru adentro del área. El juez italiano entendió que no hubo penal y le privó a los africanos una chance inmejorable para descontar. La situación ocurrió en el rato que peor la pasó el combinado de Diego Placente a raíz de que no pudo hacerse de la pelota ante un rival necesitado que ubicó mucha gente en ofensiva.

El arquero Santino Barbi se lució con una gran atajada: tras un tiro de esquina, la pelota quedó boyando y puso el cuerpo ante un remate a quemarropas de Daniel Daga desde adentro del área chica. Más allá de la merma, la albiceleste llegó al descanso con la ventaja que construyó en la primera media hora e inició el complemento sin la presión de tener que ir a buscar el juego.

Alejo Sarco, autor del primer tanto argentino vs. Nigeria, es el goleador del Mundial con cuatro anotaciones RODRIGO ARANGUA - AFP

La albiceleste liquidó el partido al principio del segundo tiempo. Nigeria reinició el juego rápido después de un tiro libre a su favor en la mitad de la cancha, pero Milton Delgado le robó la pelota a un oponente y, con la defensa africana desarmada, se la sirvió a Carrizo. El atacante de Vélez Sarsfield enfiló hacia el arco y, con temple, definió de zurda al primer palo de Harcourt.

Con la victoria y clasificación en el bolsillo, Placente guardó a Carrizo y su reemplazante, Mateo Silvetti, respondió con gol a tres minutos de haber ingresado. El delantero de Inter Miami recibió un pase punzante de Gianluca Prestianni y quedó cara a cara con un defensor nigeriano, al que le amagó para rematar de derecha pero lo hizo de zurda y acomodó el esférico contra el poste derecho del guardametas.

Gianluca Prestianni ingresó el primer tiempo por el lesionado Álvaro Montoro RODRIGO ARANGUA - AFP

La última media hora estuvo de más. Acuña recibió una dura infracción desde atrás de Emmanuel Ekele y el árbitro la revisó a pedido de la Argentina con la tarjeta verde, pero no cosideró que era para expulsión. Prestianni tuvo una chance inmejorable para marcar su tanto y remató debil mientras que el arquero Harcourt cacheteó al córner una definición de emboquillada de Silvetti.

La última fue de Teo Rodríguez Pagano, quien intentó con un remate de zurda desde afuera del área y salió la lado del palo derecho. Lo que siguió fue la celebración, medida, de los jugadores albicelestes en el campo de juego del estadio Nacional por la contundente victoria, la cuarta seguida en el campeonato, que lo depositó en los cuartos de final.