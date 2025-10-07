Argentina vs. España, por la Finalissima: esto es lo que se sabe del partido pendiente

La selección argentina tiene programados tres encuentros en 2026 antes del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y uno de ellos, el primero, será la Finalissima ante España, es decir la definición entre los campeones de América y Europa, respectivamente.

Con un calendario al límite, el duelo entre argentinos y españoles tiene una fecha oficializada pero que no está 100% confirmada porque depende, justamente, de la disponibilidad del combinado del Viejo Continente. El partido se anunció para entre el 23 y 31 de marzo del próximo año, tal oficializó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pero no se disputará si la Roja debe afrontar el repechaje para acceder a la Copa del Mundo, algo muy poco probable porque lidera su grupo con comodidad.

Las selecciones de la Argentina y España jugarán la Finalissima en marzo de 2026

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el Lautaro Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal; mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se había manifestado en contra de jugar la Finalissima antes del Mundial Manuel Cortina - LA NACION

El hitorial de Argentina vs. España

El mano a mano entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto, en contra, y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.