Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, tras el triunfo de la selección argentina

Los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile ya tienen cuatro seleccionados confirmados, mientras se desarrollan los octavos, y uno de ellos es la Argentina gracias a que goleó a Nigeria 4 a 0 en el estadio Nacional con goles de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti.

El próximo rival del combinado dirigido por Diego Placente será México, que se impuso el martes al anfitrión, Chile, 4 a 1. Ese mismo día hubo triunfo de España sobre Ucrania 1 a 0 mientras que en simultáneo al triunfo de la albiceleste Colombia superó a Sudáfrica 3 a 1.

La primera instancia de eliminación directa continúa este miércoles por la noche con dos duelos, ambos a las 20: Paraguay vs. Noruega en el estadio Fiscal de Talca y Japón vs. Francia en el Nacional de Santiago. Los octavos concluirán el jueves con los últimos dos cruces. A las 16.30 se enfrentarán Estados Unidos e Italia y después, a las 20, Marruecos vs. Corea del Sur. Ambos juegos serán en el estadio El Teniente de Rancagua.

Cronograma y resultados de octavos de final del Mundial Sub 20

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Chile 1-4 México.

Argentina 4-0 Nigeria.

Ucrania 0-1 España.

Colombia 3-1 Sudáfrica.

Estados Unidos vs. Italia - Jueves 9 de octubre a las 16.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Marruecos vs. Corea del Sur - Jueves 9 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Paraguay vs. Noruega - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

Japón vs. Francia - Miércoles 8 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

México goleó 4 a 1 Chile y será el próximo rival de la selección argentina en el Mundial Sub 20 JAVIER TORRES - AFP

Cuartos de final

México vs. Argentina - Sábado 11 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

- Sábado 11 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago. España vs. Colombia - Sábado 11 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

- Sábado 11 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca. Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 - Domingo 12 de octubre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Domingo 12 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Semifinales

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Miércoles 15 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Miércoles 15 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2 - Sábado 18 de octubre a las 16 en el estadio Nacional de Santiago.

Final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Domingo 19 de octubre a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Italia, subcampeón en Argentina 2023, sigue en carrera por el título del Mundial Sub 20 JAVIER TORRES� - AFP�

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia del campeonato es mucho más reciente que la del de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La Copa del Mundo para menores de 20 años tuvo su primera vez en Túnez 1977 y la última en Argentina 2023, sin actividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es el equipo albiceleste con seis estrellas, una más que Brasil.