A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate por la Liga Profesional 2024

Boca Juniors y River Plate protagonizan este sábado, a partir de las 16, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Xeneizes y Millonarios se enfrentan en la Bombonera en el marco de la fecha 15 de la Liga Profesional 2024, en un encuentro que se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports (se requiere contratar el “pack fútbol). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Ambos tienen 21 puntos en lo que va del torneo, producto de cinco triunfos, seis empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo está por encima del xeneize, en el noveno lugar de la tabla de posiciones, porque acumula mejor diferencia de gol (+8 contra +5). También aparece en la misma línea, en el undécimo puesto, Gimnasia de La Plata. Apenas por arriba se ubica Deportivo Riestra, con 22 unidades, mientras que Rosario Central y Lanús están por debajo, con 19.

Diego Martínez, DT de Boca, pretende hacerse fuerte como local para superar a su eterno rival Marcelo Aguilar

Boca Juniors vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 15 de la Liga Profesional 2024.

Día : Sábado 21 de septiembre.

: Sábado 21 de septiembre. Hora : 16.

: 16. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Cómo ver online el Superclásico

El encuentro está programado para este sábado a las 16 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

En la previa del encuentro, se organizó una conferencia de prensa de la que participaron Luis Advíncula, por el lado de Boca, y Paulo Díaz, por el de River. En el caso del peruano, se refirió a las chances de cada equipo: “No hay favoritos en un Superclásico y no sé si será un punto de quiebre. Me gustaría dar una asistencia y ganar 1 a 0″, afirmó. El chileno, por su parte, comentó: “Ya lo dijo Luis, un Boca-River es 50 y 50 (de posibilidades) para cada lado. Hacer un gol de pelota parada sería la jugada soñada”. El defensor central anotó en el último partido entre ambos, en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, pero no le alcanzó para evitar la derrota del Millonario por 3 a 2.

Posibles formaciones

Boca Juniors : Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui o Aaron Anselmino, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui o Aaron Anselmino, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca; Santiago Simón, Manuel Lanzini, Claudio ‘Diablito’ Echeverri o Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Adam Bareiro.

