Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y fixture completo

El fútbol argentino levanta el telón de la temporada y en este contexto, el primer certamen con los 30 equipos de Primera División, empieza a acaparar las miradas
El fútbol argentino levanta el telón. Técnicamente, la Copa Argentina es la primera en hacer rodar la pelota en la temporada 2026, con sus primeros partidos de este domingo 18 de enero, mientras que el fin de semana siguiente se activará el Torneo Apertura de Primera División, con 30 equipos. Luego, desde febrero con las etapas preliminares, iniciarán las copas internacionales.
El jueves 22 de enero, Aldosivi y Defensa y Justicia inaugurarán el campeonato en Mar del Plata, desde las 17 y por un interzonal. En esa misma jornada los sucederán los juegos entre Unión vs. Platense; Banfield vs. Huracán; Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza e Instituto vs. Vélez.
La actividad continuará el viernes con San Lorenzo vs. Lanús; Independiente vs. Estudiantes; Talleres vs. Newell’s e Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán. El sábado debutará River vs. Barracas Central, seguido de Gimnasia vs. Racing y Rosario Central vs. Belgrano. El domingo Boca hará lo propio ante Deportivo Riestra; Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos vs. Sarmiento.
Este año la Primera División tendrá 28 equipos que compitieron el año pasado más los dos que subieron desde la Primera Nacional -Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza- y reemplazaron a los que descendieron, San Martín de San Juan y Godoy Cruz.
Los clubes se dividieron en dos zonas de 15 integrantes cada una. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos en sus respectivos grupos y cada conjunto, además, jugará un clásico y un interzonal. Serán 16 encuentros para cada uno y los mejores ocho de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.
El primer clásico que se jugará será Huracán vs. San Lorenzo en la cuarta fecha. En la siguiente chocarán Gimnasia y Estudiantes mientras que el Superclásico entre River y Boca será en la penúltima en el Monumental. Además, Independiente y Racing se cruzarán en la jornada 13; Newell’s vs. Rosario Central en la ocho; Belgrano vs. Talleres de Córdoba en la 11; y Lanús vs. Banfield en la 14.
Todos los partidos del campeonato se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada partido con información y estadísticas actualizadas al instante.
El campeón del Apertura accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
El fixture del Torneo Apertura 2026
Fecha 1 (Del 22/1 al 25/1)
- Interzonal: Aldosivi vs. Defensa y Justicia.
Zona A
- Boca vs. Deportivo Riestra.
- Independiente vs. Estudiantes.
- Talleres vs. Newell’s.
- Instituto vs. Vélez.
- Unión vs. Platense.
- San Lorenzo vs. Lanús.
- Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza.
Zona B
- Barracas Central vs. River.
- Gimnasia vs. Racing.
- Rosario Central vs. Belgrano.
- Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Argentinos Juniors vs. Sarmiento.
- Banfield vs. Huracán.
- Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán.
Fecha 2
- Interzonal: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba.
Zona A
- Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo.
- Lanús vs. Unión.
- Platense vs. Instituto.
- Vélez vs. Talleres.
- Newell’s vs. Independiente.
- Estudiantes vs. Boca.
- Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia.
Zona B
- Huracán vs. Independiente Rivadavia.
- Sarmiento vs. Banfield.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors.
- Belgrano vs. Tigre.
- Racing vs. Rosario Central.
- River vs. Gimnasia.
- Aldosivi vs. Barracas Central.
Fecha 3
- Interzonal: Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Zona A
- Defensa y Justicia vs. Estudiantes.
- Boca vs. Newell’s.
- Independiente vs. Vélez.
- Talleres vs. Platense.
- Instituto vs. Lanús.
- Unión vs. Gimnasia de Mendoza.
- San Lorenzo vs. Central Córdoba.
Zona B
- Gimnasia vs. Aldosivi.
- Rosario Central vs. River.
- Tigre vs. Racing.
- Argentinos Juniors vs. Belgrano.
- Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Independiente Rivadavia vs. Sarmiento.
- Atlético Tucumán vs. Huracán.
Fecha 4
- Interzonal: Huracán vs. San Lorenzo.
Zona A
- Central Córdoba vs. Unión.
- Gimnasia vs. Instituto.
- Lanús vs. Talleres.
- Platense vs. Independiente.
- Vélez vs. Boca.
- Newell’s vs. Defensa y Justicia.
- Estudiantes vs. Deportivo Riestra.
Zona B
- Sarmiento vs. Atlético Tucumán.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia.
- Belgrano vs. Banfield.
- Racing vs. Argentinos Juniors.
- River vs. Tigre.
- Aldosivi vs. Rosario Central.
- Barracas Central vs. Gimnasia.
Fecha 5
- Interzonal: Gimnasia vs. Estudiantes.
Zona A
- Deportivo Riestra vs. Newell’s.
- Defensa y Justicia vs. Vélez.
- Boca vs. Platense.
- Independiente vs. Lanús.
- Talleres vs. Gimnasia de Mendoza.
- Instituto vs. Central Córdoba.
- Unión vs. San Lorenzo.
Zona B
- Rosario Central vs. Barracas Central.
- Tigre vs. Aldosivi.
- Argentinos Juniors vs. River.
- Banfield vs. Racing.
- Independiente Rivadavia vs. Belgrano.
- Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Huracán vs. Sarmiento.
Fecha 6 (Interzonales)
- Vélez vs. River.
- Platense vs. Barracas Central.
- Rosario Central vs. Talleres.
- Estudiantes vs. Sarmiento.
- Defensa y Justicia vs. Belgrano.
- Argentinos Juniors vs. Lanús.
- Boca vs. Racing.
- Independiente Rivadavia vs. Independiente.
- Unión vs. Aldosivi.
- Instituto vs. Atlético Tucumán.
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia.
- Central Córdoba vs. Tigre.
- Deportivo Riestra vs. Huracán.
- Banfield vs. Newell’s.
Fecha 7
- Interzonal: Sarmiento vs. Unión.
Zona A
- San Lorenzo vs. Instituto.
- Central Córdoba vs. Talleres.
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente.
- Lanús vs. Boca.
- Platense vs. Defensa y Justicia.
- Vélez vs. Deportivo Riestra.
- Newell’s vs. Estudiantes.
Zona B
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán.
- Belgrano vs. Atlético Tucumán.
- Racing vs. Independiente Rivadavia.
- River vs. Banfield.
- Aldosivi vs. Argentinos Juniors.
- Barracas Central vs. Tigre.
- Gimnasia vs. Rosario Central.
Fecha 8
- Interzonal: Newell’s vs. Rosario Central.
Zona A
- Estudiantes vs. Vélez.
- Deportivo Riestra vs. Platense.
- Defensa y Justicia vs. Lanús.
- Boca vs. Gimnasia de Mendoza.
- Independiente vs. Central Córdoba.
- Talleres vs. San Lorenzo.
- Instituto vs. Unión.
Zona B
- Tigre vs. Gimnasia.
- Argentinos Juniors vs. Barracas Central.
- Banfield vs. Aldosivi.
- Independiente Rivadavia vs. River.
- Atlético Tucumán vs. Racing.
- Huracán vs. Belgrano.
- Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto.
Fecha 9
- Interzonal: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto.
Zona A
- Unión vs. Talleres.
- San Lorenzo vs. Independiente.
- Central Córdoba vs. Boca.
- Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia.
- Lanús vs. Deportivo Riestra.
- Platense vs. Estudiantes.
- Vélez vs. Newell’s.
Zona B
- Belgrano vs. Sarmiento.
- Racing vs. Huracán.
- River vs. Atlético Tucumán.
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.
- Barracas Central vs. Banfield.
- Gimnasia vs. Argentinos Juniors.
- Rosario Central vs. Tigre.
Fecha 10
- Interzonal: Tigre vs. Vélez.
Zona A
- Newell´s vs. Platense.
- Estudiantes vs. Lanús.
- Deportivo Riestra vs. Gimnasia.
- Defensa y Justicia vs. Central Córdoba.
- Boca vs. San Lorenzo.
- Independiente vs. Unión.
- Talleres vs. Instituto.
Zona B
- Argentinos Juniors vs. Rosario Central.
- Banfield vs. Gimnasia.
- Independiente Rivadavia vs. Barracas Central.
- Atlético Tucumán vs. Aldosivi.
- Huracán vs. River.
- Sarmiento vs. Racing.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano.
Fecha 11
- Interzonal: Belgrano vs. Talleres.
Zona A
- Instituto vs. Independiente.
- Unión vs. Boca.
- San Lorenzo vs. Defensa y Justicia.
- Central Córdoba vs. Deportivo Riestra.
- Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes.
- Lanús vs. Newell’s.
- Platense vs. Vélez.
Zona B
- Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- River vs. Sarmiento.
- Aldosivi vs. Huracán.
- Barracas Central vs. Atlético Tucumán.
- Gimnasia vs. Independiente Rivadavia.
- Rosario Central vs. Banfield.
- Tigre vs. Argentinos Juniors.
Fecha 12
- Interzonal: Argentinos Juniors vs. Platense.
Zona A
- Vélez vs. Lanús.
- Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza.
- Estudiantes vs. Central Córdoba.
- Deportivo Riestra vs. San Lorenzo.
- Defensa y Justicia vs. Unión.
- Boca vs. Instituto.
- Independiente vs. Talleres.
Zona B
- Banfield vs. Tigre.
- Independiente Rivadavia vs. Rosario Central.
- Atlético Tucumán vs. Gimnasia.
- Huracán vs. Barracas Central.
- Sarmiento vs. Aldosivi.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. River.
- Belgrano vs. Racing.
Fecha 13
- Interzonal: Independiente vs. Racing.
Zona A
- Talleres vs. Boca.
- Instituto vs. Defensa y Justicia.
- Unión vs. Deportivo Riestra.
- San Lorenzo vs. Estudiantes.
- Central Córdoba vs. Newell’s.
- Gimnasia de Mendoza vs. Vélez.
- Lanús vs. Platense.
Zona B
- River vs. Belgrano.
- Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Barracas Central vs. Sarmiento.
- Gimnasia vs. Huracán.
- Rosario Central vs. Atlético Tucumán.
- Tigre vs. Independiente Rivadavia.
- Argentinos Juniors vs. Banfield.
Fecha 14
- Interzonal: Lanús vs. Banfield.
Zona A
- Platense vs. Gimnasia de Mendoza.
- Vélez vs. Central Córdoba.
- Newell’s vs. San Lorenzo.
- Estudiantes vs. Unión.
- Deportivo Riestra vs. Instituto.
- Defensa y Justicia vs. Talleres.
- Boca vs. Independiente.
Zona B
- Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán vs. Tigre
- Huracán vs. Rosario Central
- Sarmiento vs. Gimnasia
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central
- Belgrano vs. Aldosivi
- Racing vs. River
Fecha 15
- Interzonal: River vs. Boca.
Zona A
- Independiente vs. Defensa y Justicia.
- Talleres vs. Deportivo Riestra.
- Instituto vs. Estudiantes.
- Unión vs. Newell’s.
- San Lorenzo vs. Vélez.
- Central Córdoba vs. Platense.
- Gimnasia de Mendoza vs. Lanús.
Zona B
- Aldosivi vs. Racing.
- Barracas Central vs. Belgrano.
- Gimnasia vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Rosario Central vs. Sarmiento.
- Tigre vs. Huracán.
- Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán.
- Banfield vs. Independiente Rivadavia.
Fecha 16
- Interzonal: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza.
Zona A
- Lanús vs. Central Córdoba.
- Platense vs. San Lorenzo.
- Vélez vs. Unión.
- Newell’s vs. Instituto.
- Estudiantes vs. Talleres.
- Deportivo Riestra vs. Independiente.
- Defensa y Justicia vs. Boca.
Zona B
- Atlético Tucumán vs. Banfield.
- Huracán vs. Argentinos Juniors.
- Sarmiento vs. Tigre.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central.
- Belgrano vs. Gimnasia.
- Racing vs. Barracas Central.
- River vs. Aldosivi.
