Torneo Apertura 2026: este es el fixture confirmado de las primeras 12 fechas

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026, el primer certamen de la temporada en la que competirán los 30 clubes de la máxima división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El partido inaugural del certamen será el jueves 22 de enero Aldosivi vs. Defensa y Justicia, por el interzonal de la primera fecha. El último de los que fueron anunciados será Deportivo Riestra vs. San Lorenzo el miércoles 25 de marzo, por la jornada 12.

Aldosivi abrirá el Torneo Apertura 2026 en el estadio José María Minella, donde recibirá a Defensa y Justicia Mauro Rizzi

Enseguida, habrá actividad entre semana porque la segunda jornada está prevista para entre el lunes 26 de enero y el jueves 29. En total serán tres fechas en días laborables y las restantes serán la 7 -del martes 24 al jueves 26 de febrero- y la 10 -del martes 10 de marzo al viernes 13-.

Además, en la sexta jornada -del 19 al 22 de febrero- tendrán lugar los interzonales entre clubes de los grupos A y B. Allí, por ejemplo, Boca se medirá con Racing y River, ante Vélez. De los clásicos, el primero que se jugará será Huracán vs. San Lorenzo en la cuarta fecha, el domingo 8 de febrero. En la siguiente y una semana después, el 15 de febrero, chocarán Gimnasia y Estudiantes mientras que Newell’s y Rosario Central se enfrentarán el 1° de marzo. Belgrano vs. Talleres de Córdoba será el domingo 15 de marzo, por la undécima jornada.

El Superclásico entre River y Boca será en la penúltima en el Monumental, por lo que todavía no fue programado al igual que Independiente vs. Racing -jornada 13- y Lanús vs. Banfield -14°-.

Según explicó la organización, para la diagramación de cada una de las fechas hubo que tener en cuenta un sinfín de cuestiones y pedidos, entre las que sobresalen la participación de Lanús en la Recopa Sudamericana y la de Argentinos Juniors en las instancias preliminares de la Copa Libertadores. En ese contexto, hay juegos que quedaron sin confirmar.

Además, hasta la décima fecha rige el “horario de verano” y no se pueden disputar encuentros antes de las 17 mientras que hubo que respetar el descanso mínimo de 48 horas para cada plantel. Los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires junto a la televisión también hicieron algunas solicitudes especiales.

Newell’s y Rosario Central se enfrentarán el 1° de marzo en el Parque Independencia Marcelo Manera

Fixture de la fecha 1 a la 12 del Torneo Apertura 2026

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión vs. Platense (Zona A)

20.00 Banfield vs. Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

22.15 Instituto vs. Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo vs. Lanús (Zona A)

20.00 Independiente vs. Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres vs. Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central vs. River (Zona B)

19.30 Gimnasia vs. Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central vs. Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca vs. Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.00 Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona B)

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense vs. Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez vs. Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

22.15 Newell’s vs. Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi vs. Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing vs. Rosario Central (Zona B)

20.00 River vs. Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes vs. Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús vs. Unión (Zona A)

19.15 Belgrano vs. Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors (Zona B)

21.30 Sarmiento vs. Banfield (Zona A)

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo vs. Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente vs. Vélez (Zona A)

22.00 Talleres vs. Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central vs. Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca vs. Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central vs. River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia vs. Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia vs. Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre vs. Racing (Zona B)

22.00 Unión vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

22.00 Argentinos Juniors vs. Belgrano (Zona B)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia vs. Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto vs. Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba vs. Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi vs. Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing vs. Argentinos Juniors (Zona B)

20.00 River vs. Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s vs. Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano vs. Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense vs. Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento vs. Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán vs. San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia de Mendoza vs. Instituto (Zona A)

22.15 Vélez vs. Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central vs. Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes vs. Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Lanús vs. Talleres (Zona A)

21.30 Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre vs. Aldosivi (Zona B)

21.15 Argentinos Juniors vs. River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

18.00 Defensa y Justicia vs. Vélez (Zona A)

20.00 Independiente vs. Lanús (Zona A)

22.15 Unión vs. San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield vs. Racing (Zona B)

19.45 Talleres vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

19.45 Huracán vs. Sarmiento (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

22.00 Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia vs. Estudiantes (Interzonal)

19.30 Boca vs. Platense (Zona A)

22.00 Rosario Central vs. Barracas Central (Zona B)

22.00 Instituto vs. Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra vs. Newell’s (Zona A)

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia vs. Belgrano

17.15 San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

19.30 Independiente Rivadavia vs. Independiente

19.30 Instituto vs. Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes vs. Sarmiento

20.00 Boca vs. Racing

22.15 Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia

22.15 Rosario Central vs. Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense vs. Barracas Central

17.00 Banfield vs. Newell’s

19.15 Deportivo Riestra vs. Huracán

21.30 Central Córdoba vs. Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez vs. River

21.00 Unión vs. Aldosivi

A confirmar

Argentinos Juniors vs. Lanús

Vélez y River se enfrentarán en uno de los interzonales de la sexta fecha Marcos Brindicci - LA NACION

Fecha 7

Martes 24 de febrero

17.00 Platense vs. Defensa y Justicia (Zona A)

17.30 San Lorenzo vs. Instituto (Zona A)

19.45 Belgrano vs. Atlético Tucumán (Zona B)

19.45 Central Córdoba vs. Talleres (Zona A)

22.00 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central vs. Tigre (Zona B)

17.00 Gimnasia vs. Rosario Central (Zona B)

19.30 Vélez vs. Deportivo Riestra (Zona A)

19.30 Newell’s vs. Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento vs. Unión (Interzonal)

17.15 Racing vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

19.30 Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán (Zona B)

19.30 River vs. Banfield (Zona B)

A confirmar

Lanús vs. Boca (Zona A)

Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Zona B)

Fecha 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

20.00 Independiente vs. Central Córdoba (Zona A)

22.15 Talleres vs. San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s vs. Rosario Central (Interzonal)

19.15 Argentinos Juniors vs. Barracas Central (Zona B)

19.15 Defensa y Justicia vs. Lanús (Zona A)

21.30 Tigre vs. Gimnasia (Zona B)

21.30 Instituto vs. Unión (Zona A)

Lunes 2 de marzo

17.00 Banfield vs. Aldosivi (Zona B)

19.15 Deportivo Riestra vs. Platense (Zona A)

19.15 Estudiantes vs. Vélez (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia vs. River (Zona B)

Martes 3 de marzo

19.00 Huracán vs. Belgrano (Zona B)

19.00 Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán vs. Racing (Zona B)

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

18.30 Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central vs. Banfield (Zona B)

17.00 Platense vs. Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez vs. Newell’s (Zona A)

22.00 Unión vs. Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central vs. Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)

21.30 Racing vs. Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia vs. Argentinos Juniors (Zona B)

17.00 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba vs. Boca (Zona A)

21.15 River vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Fecha 10

Martes 10 de marzo

17.30 Tigre vs. Vélez (Interzonal)

17.30 Newell’s vs. Platense (Zona A)

19.45 Independiente vs. Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento vs. Racing (Zona B)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield vs. Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos Juniors vs. Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca vs. San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia vs. Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán vs. Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres vs. Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano (Zona B)

21.30 Huracán vs. River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes vs. Lanús (Zona A)

Fecha 11

Sábado 14 de marzo

17.00 Platense vs. Vélez (Zona A)

20.00 Rosario Central vs. Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

15.15 Tigre vs. Argentinos Juniors (Zona B)

15.15 Gimnasia vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17.30 Belgrano vs. Talleres (Interzonal)

19.45 River vs. Sarmiento (Zona B)

22.00 Unión vs. Boca (Zona A)

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central vs. Atlético Tucumán (Zona B)

15.30 Aldosivi vs. Huracán (Zona B)

17.45 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

22.15 Instituto vs. Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús vs. Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes (Zona A)

Fecha 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield vs. Tigre (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán vs. Gimnasia (Zona B)

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez vs. Lanús (Zona A)

17.45 Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

17.45 Defensa y Justicia vs. Unión (Zona A)

20.00 Independiente vs. Talleres (Zona A)

22.15 Belgrano vs. Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento vs. Aldosivi (Zona B)

17.45 Estudiantes de Río Cuarto vs. River (Zona B)

20.00 Boca vs. Instituto (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia vs. Rosario Central (Zona A)

22.15 Argentinos Juniors vs. Platense (Interzonal)

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes vs. Central Córdoba (Zona A)

21.15 Huracán vs. Barracas Central (Zona B)

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra vs. San Lorenzo (Zona A)

Deportivo Riestra y San Lorenzo se enfrentarán el miércoles 25 de marzo y cerrarán la fecha 12 Fotobaires

En total serán 16 encuentros para cada uno de los equipos y los mejores ocho de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición. Todos los partidos del campeonato se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada partido con información y estadísticas actualizadas al instante.

El campeón del Apertura accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

Fechas sin partidos programados

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente vs. Racing.

Zona A

Talleres vs. Boca.

Instituto vs. Defensa y Justicia.

Unión vs. Deportivo Riestra.

San Lorenzo vs. Estudiantes.

Central Córdoba vs. Newell’s.

Gimnasia de Mendoza vs. Vélez.

Lanús vs. Platense.

Zona B

River vs. Belgrano.

Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Barracas Central vs. Sarmiento.

Gimnasia vs. Huracán.

Rosario Central vs. Atlético Tucumán.

Tigre vs. Independiente Rivadavia.

Argentinos Juniors vs. Banfield.

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús vs. Banfield.

Zona A

Platense vs. Gimnasia de Mendoza.

Vélez vs. Central Córdoba.

Newell’s vs. San Lorenzo.

Estudiantes vs. Unión.

Deportivo Riestra vs. Instituto.

Defensa y Justicia vs. Talleres.

Boca vs. Independiente.

Zona B

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors.

Atlético Tucumán vs. Tigre.

Huracán vs. Rosario Central.

Sarmiento vs. Gimnasia.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central.

Belgrano vs. Aldosivi.

Racing vs. River.

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River vs. Boca.

Zona A

Independiente vs. Defensa y Justicia.

Talleres vs. Deportivo Riestra.

Instituto vs. Estudiantes.

Unión vs. Newell’s.

San Lorenzo vs. Vélez.

Central Córdoba vs. Platense.

Gimnasia de Mendoza vs. Lanús.

Zona B

Aldosivi vs. Racing.

Barracas Central vs. Belgrano.

Gimnasia vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Rosario Central vs. Sarmiento.

Tigre vs. Huracán.

Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán.

Banfield vs. Independiente Rivadavia.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza.

Zona A

Lanús vs. Central Córdoba.

Platense vs. San Lorenzo.

Vélez vs. Unión.

Newell’s vs. Instituto.

Estudiantes vs. Talleres.

Deportivo Riestra vs. Independiente.

Defensa y Justicia vs. Boca.

Zona B