Boca Juniors y Almagro se enfrentan este domingo en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja y es el último cruce de octavos de final de la Copa Argentina 2023 para dirimir al clasificado que le falta a los cuartos, instancia en la que espera Talleres de Córdoba. Las demás llaves ya tienen contrincantes y son Huracán vs. Estudiantes de La Plata, Chaco For Ever vs. Defensa y Justicia y San Lorenzo vs. San Martín de San Juan.

El duelo entre los conjuntos porteños inicia a las 17.30 con arbitraje de Luis Lobo Medina y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y a través de las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 1.55 contra 6.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Tricolor.

El encuentro se plantea entre dos equipos de distinto potencial, uno semifinalista de la Copa Libertadores y el otro que navega por los últimos puestos de la zona A de la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino. No obstante, la Copa Argentina suele ofrecer sorpresas y el club de menor calibre lo sabe de sobra, ya que eliminó al de la Boca en 2019 en la noche en la que debutó el italiano Daniele De Rossi con la camiseta azul y amarilla y convirtió un tanto.

Jorge Almirón utiliza el partido como un banco de pruebas para darle rodaje a sus mejores futbolistas, a sabiendas de que por la vigente fecha FIFA volverá a jugar en la Copa de la Liga recién el próximo viernes ante Defensa y Justicia. Posteriormente le quedarán encuentros ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús, antes de la primera semifinal de la Libertadores frente a Palmeiras, que se jugará el 28 de septiembre en la Bombonera en la antesala al Superclásico con River.

En ese contexto, el DT dispone de su habitual equipo titular con las excepciones de los lesionados Valentín Barco y Cristian Medina y del peruano Luis Advíncula, quien regresará a Buenos Aires este lunes luego de haber sido desafectado de la convocatoria de Perú por su expulsión ante Paraguay, lo que le impedirá estar en la segunda fecha de las eliminatorias frente a Brasil en Lima.

En su camino a octavos de final Boca dejó atrás a Olimpo de Bahía Blanca y a Barracas Central mientras que Almagro eliminó sucesivamente a Unión de Santa Fe y a Excursionistas. El ganador del encuentro jugará en cuartos de final ante la T, que eliminó a Chacarita, River Plate y Colón de Santa Fe (fue finalista de las últimas dos ediciones, pero perdió con Boca y Patronato, respectivamente).

Boca pelea en otros dos frentes, además de la Copa Argentina, y son la Libertadores y Copa de la Liga Natacha Pisarenko - AP

Probables formaciones

Boca Juniors : Sergio Romero; Marcelo Weigandt o Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Ezequiel Bullaude; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Lucas Janson.

: Sergio Romero; Marcelo Weigandt o Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Ezequiel Bullaude; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Lucas Janson. Almagro: Cristian Aracena; Leonardo Ferreyra, Mauricio Guzmán, David Achucarro, Facundo Silvera; Gastón Blanc, Francisco Solé, Alexis Cuello, Alan Schonfeld; Elías Alderete y Enzo Fernández.