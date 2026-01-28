A qué hora juega Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este miércoles con cuatro partidos y el último de ellos es el que protagonizan Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors en el estadio Uno José Luis Hirschi con arbitraje de Pablo Echavarría, correspondiente al Grupo B.

El encuentro está programado para las 22.10 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Estudiantes de La Plata comenzó el Apertura con un empate vs. Independiente X @EdelpOficial

La previa de Estudiantes vs. Boca

Ambos equipos se enfrentan, casualmente, tras cerrar el traspaso de Santiago Ascacíbar del Pincha al xeneize. En la transación, Brian Aguirre, extremo que tenía poco lugar en el esquema de Claudio Úbeda, se mudó a La Plata. Por la cercanía de la negociación que se efectuó este martes, tampoco Ascacibar y Aguirre no fueron convocados.

El conjunto de Eduardo Domínguez comenzó el certamen con un empate 1 a 1 ante Independiente en Avellaneda y vuelve a jugar de local después de haber conquistado el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones del mismo año, por lo que se espera una jornada de celebración en el escenario platense con pasillo incluido de su rival cuando el equipo salte el campo de juego.

En una temporada en la que disputará la Copa Libertadores, el plantel perdió más de lo que ganó porque se reforzó con los delanteros Adolfo Gaich y Aguirre y, además de Ascacibar, se fue Edwuin Cetré a Athletico Paranaense. Además, Cristian Medina podría sumarse a Botafogo, aunque la negociación se dilató por trabas que tiene el conjunto brasileño para incorporar y es prioridad para Estudiantes retenerlo.

El elenco de Úbeda es uno de los líderes que tiene la zona gracias a su victoria 1 a 0 sobre Deportivo Riestra en la Bombonera. Lo negativo para el plantel fue que, tras el partido, se confirmó que Rodrigo Battaglia será intervenido quirúrgicamente de una lesión en el tobillo y estará varios meses inactivo y que Alan Velasco también tendrá varias semanas de recuperación por una dolencia en una de las rodillas.

Para visitar al Pincha, el DT hace modificaciones en el mediocampo y la ofensiva con respecto a los titulares que iniciar vs. Riestra. Williams Alarcón reemplaza a Ander Herrera y Kevin Zenón, a Velasco. Lucas Janson se mantiene como centrodelantero por las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez y más allá de la llegada de Ángel Romero, quien se debe reacondionar físicamente porque no entrena con un equipo desde hace casi un mes.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.69 contra 3.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.86.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 2 de noviembre pasado, por el Torneo Clausura 2025, con triunfo del elenco azul y amarillo 2 a 1 como visitante con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Edwuin Cetré igualó transitoriamente para el perdedor.