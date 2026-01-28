Horario del partido de River vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

River Plate y Gimnasia de La Plata chocan este miércoles en el estadio Monumental con arbitraje de Pablo Dóvalo por la segunda jornada del Grupo B del Torneo Apertura 2026 con el objetivo en común de lograr un nuevo triunfo y quedar en lo más alto de la tabla de posiciones.

El encuentro inicia a las 20 y se transmite en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de River vs. Gimnasia

El inicio del campeonato fue próspero para el Millonario y el Lobo. El conjunto de Marcelo Gallardo le ganó a Barracas Central 1 a 0 como visitante con gol de Gonzalo Montiel en un encuentro en el que debutaron varios de los refuerzos y en el que Aníbal Moreno dejó una grata impresión y buenas sensaciones de cara al futuro al igual que el lateral uruguayo Matías Viña y el volante Fausto Vera. Juan Fernando Quintero mostró un nivel por encima del que tuvo en 2025 e ilusiona con ser el máximo referente en el año donde la institución competirá en la Copa Sudamericana.

Todos ellos vuelven a ser titular para recibir al Lobo. Quien también se mantiene en el equipo es el arquero Santiago Beltrán, que jugó su primer partido como profesional ante el Guapo, porque Franco Armani se recuperó de un desgarro pero tiene una dolencia en su talón derecho y es resguardado. Marcos Acuña y Fabricio Bustos tampoco están a disposición de Gallardo.

River juega su primer partido en el estadio Antonio V. Liberti un día después del anuncio de la Comisión Directiva que preside Stefano Di Carlo de que se realizará una obra para ampliar su capacidad hasta los 101.000 lugares y se techarán las tribunas. La obra, cuyo costo estimado supera los 100 millones de dólares, iniciará en abril y tendrá un plazo aproximado de 3 años. En ese lapso, el equipo deberá mudar su localía en un máximo de tres partidos.

Gimnasia, con el impulso de un gran 2025 en el que fue semifinalista del Torneo Clausura y perdió el clásico ante Estudiantes, arrancó el año con un triunfazo sobre Racing 2 a 1 en el Bosque que hace ilusionar a los simpatizantes. Además, llegaron jugadores de jerarquía como Ignacio Miramón e Ignacio Fernández, quien vuelve al Monumental y seguramente se llevará una ovación del público del Millonario. De la mano de Fernando Zaniratto, el Lobo anhela estar en los primeros planos en una temporada en la que solo tiene actividad en el plano local porque no accedió a ningún certamen internacional.

Ignacio Fernández vuelve al Monumental con la camiseta de Gimnasia para enfrentar a Racing Fotobaires / Nacho Amiconi

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Mauel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.57 contra 7.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.00.

Ambos equipos se enfrentaron a fines del año pasado, en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, y ganó el Lobo 1 a 0 en el estadio Monumental con gol de Marcelo Torres. Nelson Insfrán le atajó un penal a Miguel Borja sobre el final. El triunfo le sirvió al combinado platense para certificar su continuidad en la Liga Profesional y evitar el descenso a la Primera Nacional.